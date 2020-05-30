Экономика Украины продолжит падение: эксперты дали подробный прогноз

Экономика Украины 2020 (коллаж: РБК-Украина)

Экономика Украины из-за кризиса уже существенно пострадала

Экономика Украины после пандемии коронавируса на фоне глобального кризиса существенно ухудшится. Падение экономики в 2020 году ожидается на уровне 4-8%. Главной причиной такого удара является карантин, введенный на фоне пандемии коронавируса, а также последствия борьбы с инфекцией внутри страны. Об этом говорится в презентации программы стимулирования экономики, которую Кабмин ранее одобрил на заседании.

По данным Кабмина, завершение кризиса будет очень нескоро.

"Экономическая рецессия не закончится одновременно с приостановкой распространения коронавируса, и снижение ВВП может продолжаться в течение года. <...> По прогнозам МВФ, ожидается падение мировой экономики на 3%. В свою очередь, Украина традиционно является более уязвимой к экономическим шокам: ВВП может упасть на 4-8% по сравнению с 2019 годом", – говорится в материалах Кабмина.

При этом, как уточнили в правительстве, риски для Украины связаны также с неблагоприятной ситуацией на внешних и внутренних рынках, включая сырьевые. Одним из важных факторов также является изменение глобальных производственных цепочек. Даже если отечественные производители в них не участвуют, это влияет на стоимость товаров, что "бьет" по Украине, которая имеет открытую экспортно-ориентированную экономику.

Исходя из презентации программы стимулирования экономики, для Украины 2020 год будет сложным: ожидается падение экспорта и импорта (на 10% и 14,5% соответственно), рост дефицита бюджета (до 8% ВВП) и повышение уровня безработицы (до 9,5%).

Самые большие потери ожидаются в сфере промышленности и оптовой/розничной торговли. При этом единственным сектором, который может увеличить свою экономическую роль в результате кризиса, является здравоохранение:

Напомним, что на следующей неделе Кабмин внесет в Верховную раду программу экономического восстановления Украины. Программа рассчитана на три года и предусматривает 230 мероприятий.

РБК-Украина писало, что Шмыгаль анонсировал планы Кабинета министров провести реформу дерегуляции, так называемую "регуляторную гильотину", для облегчения работы малого бизнеса.

По прогнозу НБУ, в результате карантинных ограничений для преодоления пандемии и глобального кризиса экономика Украины сократится на 5,0% в 2020 году.

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Автор: Киселева Анна