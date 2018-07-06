У экс-"регионала" за банковские долги забрали уникальный спортивный ретро-кабриолет (видео)

Автомобиль выставили на аукцион

Впервые в Украине с государственного аукциона продают редкий британский спорткар. владелец – бывший народный депутат Давид Жвания, который в конце ноября 2013 года вышел из "Партии регионов". Об этом сообщает ТСН.

Единственному в Украине ретро-кабриолету из Великобритании 12 лет. Он развивает скорость до 300 км/ч и имеет особый винтажный кузов из ясеня. Таких авто в мире единицы.

Авто экс-нардепа было арестовано этой зимой за долги перед банком. Теперь его выставили на аукцион.

Необычную иномарку оценили в более чем три миллиона гривен. Однако долг Жвании наполовину меньше, и потому ему вернут разницу от продажи.

Лот находится на складе, однако любой из вероятных покупателей может осмотреть его.

"Несмотря на ее возраст, здесь все почти новое. Пробег составлял, когда ее забрали, 4 тысяч км – это смешно, почти нулевой пробег для такой машины", - рассказали работники.

Для участия в аукционе потенциальные покупатели должны уплатить гарантийный взнос в 160 тысяч гривен. Желающих купить необычный спорткар уже около 30 человек.

Видео: Уникальное ретро-авто продадут на аукционе (YouTube/ТСН)

Жвания является уроженцем Грузии, родители – знатная семья коммунистов. Он также приходится кумом Ющенко, при Тимошенко был министром чрезвычайных ситуаций, а ушел из политики уже как нардеп "Партии регионов". Телефонные номера Жвании, по данным издания, отключены, а его пресс-секретарь утверждает, что давно с ним не работает.

"Насколько я знаю, после меня не было пресс-секретарей – это точно. Помощников, кажется, тоже нет", - рассказала она.

Якобы близкая подруга семьи Жвании - Лидия Аксенич рассказала изданию, что авто не принадлежит экс-нардепу.

"Этот автомобиль всю жизнь принадлежал жене Давида Важаевича. Она законопослушный гражданин другой страны. Никто не может забрать то, что кому-то не принадлежит. Нет никаких долгов. Вы же знаете, как у нас в стране – что-то придумывают и забирают. Так бывает. Это фейк", - пояснила она.

По данным издания, в полиции заверили, что данное транспортное средство зарегистрировано именно на Жванию. В издании полагают, что жене спортивный кабриолет достался в подарок.

"Восемь лет назад даже писали, что политик купил авто для жены Оксаны, и специально для нее будто бы переделали комплектацию – впервые за столетнюю историю британской марки. В отличие от традиционной механики, там установили автоматическую коробку передач. Поэтому этот кабриолет, возможно, единственный такой в мире", - рассказали в издании.

Кстати, у украинца забрали редкую Ferrari за неуплату алиментов.

Как ведут себя на дорогах украинские представители власти (видео: РБК-Украина)