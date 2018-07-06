У екс-"регіонала" за банківські борги забрали унікальний спортивний ретро-кабріолет (відео)

Автомобіль виставили на аукціон
Вперше в Україні з державного аукціону продають рідкісний британський спорткар. власник – колишній народний депутат Давид Жванія, який в кінці листопада 2013 року вийшов з "Партії регіонів". Про це повідомляє ТСН.
Єдиному в Україні ретро-кабріолету з Великобританії 12 років. Він розвиває швидкість до 300 км/год і має особливий вінтажний кузов з ясена. Таких авто у світі одиниці.
Авто екс-нардепа було заарештовано цієї зими через борги перед банком. Тепер його виставили на аукціон.
Незвичайну іномарку оцінили у більш ніж три мільйони гривень. Однак борг Жванії наполовину менше, і тому йому повернуть різницю від продажу.
Лот знаходиться на складі, проте будь-який з імовірних покупців може оглянути його.
"Незважаючи на її вік, тут все майже нове. Пробіг становив, коли її забрали, 4 тисяч км – це смішно, майже нульовий пробіг для такої машини", - розповіли працівники.
Для участі в аукціоні, потенційні покупці повинні сплатити гарантійний внесок у 160 тисяч гривень. Бажаючих придбати незвичайний спорткар вже близько 30 осіб.
Відео: Унікальне ретро-авто продадуть на аукціоні (YouTube/ТСН)
Жванія є уродженцем Грузії, батьки – знатна родина комуністів. Він також доводиться кумом Ющенка, за Тимошенко був міністром надзвичайних ситуацій, а пішов з політики вже як нардеп "Партії регіонів". Телефонні номери Жванії, за даними видання, відключені, а його прес-секретар стверджує, що давно з ним не працює.
"Наскільки я знаю, після мене не було прес-секретарів – це точно. Помічників, здається, теж немає", - розповіла вона.
Нібито близька подруга родини Жванії - Лідія Аксенич розповіла виданню, що авто не належить екс-нардепові.
"Цей автомобіль все життя належав дружині Давида Важаєвича. Вона законослухняний громадянин іншої країни. Ніхто не може забрати те, що комусь не належить. Немає ніяких боргів. Ви ж знаєте, як у нас в країні – щось придумують і забирають. Так буває. Це фейк", - пояснила вона.
За даними видання, в поліції запевнили, що даний транспортний засіб зареєстровано саме на Жванію. У виданні вважають, що дружині спортивний кабріолет дістався в подарунок.
"Вісім років тому навіть писали, що політик купив авто для дружини Оксани, і спеціально для неї ніби переробили комплектацію – вперше за столітню історію британської марки. На відміну від традиційної механіки, там встановили автоматичну коробку передач. Тому цей кабріолет, можливо, єдиний такий у світі", - розповіли у виданні.
До речі, в українця забрали рідкісну Ferrari за несплату аліментів.
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