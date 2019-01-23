Эксперт рассказал, как РФ будет пытаться повлиять на выборы в Украине

Коллаж РБК-Украина

Политолог утверждает, что Россия будет вбрасывать тезис о мире любой ценой

Политолог Евгений Магда сообщил, что основной тезис, которым РФ постарается повлиять на выборы в Украине, будет "мир любой ценой". Об этом эксперт сообщил на круглом столе "Вмешательство РФ в выборы в Европе и мире: вызовы для Украины", информирует "Прямой".

Политолог утверждает, что инструментарием влияния в украинских реалиях будет распространение информации через различные медиа, в первую очередь, через социальные сети.

"Не секрет, что есть определенный уровень десакрализации власти в Украине, чем мы с одной стороны отличаемся от РФ, с другой - серьезно подставляемся под удар, потому что, фактически, те влияния, которые существуют, существенно уменьшают украинские возможности для сопротивления", - сказал политолог.

По его словам, Россия будет вбрасывать тезис о мире любой ценой и многие люди будут не против его поддержать. Однако в данной ситуации стоит быть предельно осторожным.

"Будет тезис, который сейчас существует, о мире любой ценой. Я думаю, вы его видите в разнообразных интерпретациях, когда с одной руки говорят "нам нужен мир" (и много людей даже подсознательно поддерживают это, потому что общество устало от войны). С другой стороны рука, в которой должна быть цена этого мира", - сказал эксперт.

Напомним, что в сети высмеяли Путина за купание на Крещение. Соответствующий кадр опубликовал "журналист" из кремлевского пула Дмитрий Смирнов.

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