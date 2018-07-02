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Эксперты рассказали, как добиться компенсаций при задержках авиарейсов

STYLERLIFE        02.07.2018 - 19:47
Иллюстративное фото (pixabay)
Иллюстративное фото (pixabay)

Для этого есть несколько условий

Специалисты объяснили, при каких условиях туристы могут рассчитывать на выплату компенсаций в случае задержки рейсов. Об этом пишет "Апостроф".

В связи с частыми скандалами и задержками рейсов для украинских туристов в аэропортах, эксперты дали свои рекомендации о том, как получить компенсацию.

Они объясняют, что такая возможность существует, но все зависит от причины задержек, ее продолжительности, а также от типа рейса.

"Компенсация полагается, если задержка произошла по вине авиакомпании. Но на практике большинство задержек происходят по другим причинам - например, плохая погода или технические причины, поломки самолетов", - пояснил эксперт в сфере транспорта Сергей Хижняк.

А вот по словам бывшего заместителя министра инфраструктуры Александра Кавы, получить компенсацию можно только турагентства, так как от чартерного перевозчика ее получить сложно из-за особенностей регулирования этой отрасли.

"Тут требовать компенсации можно только от турагентства, которое эти полеты организовывало", - сказал он.

Александр Кава утверждает, что от компаний, которые осуществляют регулярные пассажирские перевозки, можно требовать компенсацию после того, как вылет задержан более, чем на 4 часа.

"Таких задержек у регулярных перевозчиков, как правило, не бывает. Опять же, если нет какого-то форс-мажора – тут авиакомпании прикрыли себя очень неплохо. У регулярных компаний есть резерв самолетов, если у них самолет выходит из строя, они заменяют его другим. Это касается и лоукостов", - сказал Александр Кава.

Кстати, в сети рассказали об очередном инциденте со скандальной авиакомпанией.

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Теги: туризм, туроператоры, компенсация
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