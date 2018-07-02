Експерти розповіли, як домогтися компенсацій при затримці авіарейсів

Для цього є кілька умов

Фахівці пояснили, за яких умов туристи можуть розраховувати на виплату компенсацій у разі затримки рейсів. Про це пише "Апостроф".

У зв'язку з частими скандалами і затримками рейсів для українських туристів в аеропортах, експерти дали свої рекомендації про те, як отримати компенсацію.

Вони пояснюють, що така можливість існує, але все залежить від причини затримок, її тривалості, а також від типу рейсу.

"Компенсація покладається, якщо затримка сталася з вини авіакомпанії. Але на практиці більшість затримок походять з інших причин - наприклад, погана погода або технічні причини, поломки літаків", - пояснив експерт у сфері транспорту Сергій Хижняк.

А ось за словами колишнього заступника міністра інфраструктури Олександра Кави, отримати компенсацію можна тільки від турагентства, так як від чартерного перевізника її отримати складно через особливості регулювання цієї галузі.

"Тут вимагати компенсації можна лише від турагентства, що ці польоти організовувало", - сказав він.

Олександр Кава стверджує, що від компаній, що здійснюють регулярні пасажирські перевезення, можна вимагати компенсацію після того, як виліт затримано більше, ніж на 4 години.

"Таких затримок у регулярних перевізників, як правило, не буває. Знову ж, якщо немає якогось форс-мажору – тут авіакомпанії прикрили себе дуже непогано. У регулярних компаній є резерв літаків, якщо у них літак виходить з ладу, вони замінюють його іншим. Це стосується і лоукостів", - сказав Олександр Кава.

До речі, у мережі розповіли про черговий інцидент зі скандальною авіакомпанією.

Що ви не знали про найкращу тенісистку України