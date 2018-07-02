Ночь в польском аэропорту: в сети рассказали об очередном инциденте со скандальной авиакомпанией

Украинцам пришлось ехать домой на автобусе

Украинцы провели ночь в аэропорту польского города Люблин из-за внезапной отмены рейса скандальной авиакомпании Bravo Airways. Об этом рассказала Катерина Гусаченко на своей странице в соцсети Facebook.

Инцидент произошел в ночь на 2 июля.

"Bravo Airways отменили рейсы из Люблина в Харьков. И никому об этом не сказали. В итоге - ночь в аэропорту. Дозвониться уже 1,5 часа невозможно", - рассказала она.

"Никто ничего не говорит, в аэропорту отморозились, сказали связывайтесь с авиакомпанией. Ищем варианты как выехать в Украину. Автобусы, поезда, все только утром", - сообщила Катерина.

"Удивительно, но факт. Что спустя 12 часов они ответили на мое сообщение в Facebook и спросили: Вы, наверное, хотите компенсацию получить? Мы Вам форму отправим. Было бы неплохо отвечать на звонки, когда люди в аэропорту", - рассказала позднее украинка.

В итоге пассажиры отправились домой на автобусе.

"На Busfor ночью купили билеты на самый первый - Люблин-Киев. И вот еще пару часов и мы на месте", - отметила Катерина.

Скриншот поста (facebook.com/katerina.gusachenko)

Скриншот комментариев (facebook.com/katerina.gusachenko)

Ранее сообщалось, что задержка рейсов в аэропорту "Киев" им. Сикорского связана с долгом туроператора перед перевозчиком.

Информация о задержке рейсов от авиакомпании "Bravo" появилась на выходных. Туристы не могли вылететь по курортным направлениям. В основном это коснулось чартеров, регулярные перевозки это почти не затронуло.

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