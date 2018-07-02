Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 26.07
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.35
Межбанк BID 26.3
НБУ 2632.75
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.88
Курс евро
Покупка 30.09
Продажа 30.88
Межбанк ASK 30.62
Межбанк BID 30.57
НБУ 3058.2
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.29
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.29
НБУ 4.17
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 26.07
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.35
Межбанк BID 26.3
НБУ 2632.75
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.88
Курс евро
Покупка 30.09
Продажа 30.88
Межбанк ASK 30.62
Межбанк BID 30.57
НБУ 3058.2
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.29
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.29
НБУ 4.17
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

Задержка рейсов в Киеве: стала известна причина

STYLERLIFE        02.07.2018 - 13:44
Фото: Аэропорт "Киев" (iev.aero)
Фото: Аэропорт "Киев" (iev.aero)

Появились подробности о судьбе пассажиров

Задержка рейсов в аэропорту "Киев" им. Сикорского по предварительно причине связана с долгом туроператора перед перевозчиком. Об этом заявила пресс-секретарь аэропорта Галина Богданенко, передает телеканал "Прямой".

"Информация (о задержке рейсов. ― ред.) начала поступать на выходных от авиакомпании "Bravo", от туристов, которые не могли вылететь по курортным направлениям. Это в основном касается чартеров, регулярные перевозки это почти не затронуло. Люди действительно провели долгое время в аэропорту и перевозчик не предоставлял актуальной информации", ― рассказала она.

Видео: Стала известна причина задержки рейсов в аэропорту "Киев" (youtube.com/Телеканал Прямий)

По словам Богданенко, несколько рейсов все же смогли вылететь. Несколько перелетов осуществила авиакомпания "Bravo" и другие перевозчики и из другого аэропорта.

"Вылетели они с большими задержками. Сегодня, 2 июня, рейсы "Bravo" тоже задерживаются. Авиакомпания утверждает, что вывозит туристов за свой счет и ситуация еще не решилась", ― рассказала пресс-секретарь.

Ранее украинка рассказала о возмутительном инциденте с крупным туроператором.

Женщина, рассказывавшая историю о сложном многочасовом ожидании, считает виноватыми в сложившейся ситуации туристического оператора JoinUp и авиакомпанию BravoAirways, которые не предоставили актуальную информацию о вылете и отказались ответить на вопросы туристов.

История подорожания проезда в общественном транспорте

"Помогли неравнодушные": в сети рассказали о ситуации с украинскими детьми в аэропорту Батуми (фото, видео) "Воду не предлагают": украинские туристы рассказали о злоключениях в Тунисе
Теги: Аэропорт, рейс
"Хочу предостеречь людей": украинка рассказала о возмутительном инциденте с крупным туроператором
На Прикарпатье из-за непогоды в реку смыло ресторан (видео)
"Мурашки по коже": почетный караул в Канаде сменили под звуки украинской песни (видео)
45-летняя Ванесса Паради впервые вышла замуж (фото)
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь