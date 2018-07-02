Задержка рейсов в Киеве: стала известна причина

Появились подробности о судьбе пассажиров

Задержка рейсов в аэропорту "Киев" им. Сикорского по предварительно причине связана с долгом туроператора перед перевозчиком. Об этом заявила пресс-секретарь аэропорта Галина Богданенко, передает телеканал "Прямой".

"Информация (о задержке рейсов. ― ред.) начала поступать на выходных от авиакомпании "Bravo", от туристов, которые не могли вылететь по курортным направлениям. Это в основном касается чартеров, регулярные перевозки это почти не затронуло. Люди действительно провели долгое время в аэропорту и перевозчик не предоставлял актуальной информации", ― рассказала она.

Видео: Стала известна причина задержки рейсов в аэропорту "Киев" (youtube.com/Телеканал Прямий)

По словам Богданенко, несколько рейсов все же смогли вылететь. Несколько перелетов осуществила авиакомпания "Bravo" и другие перевозчики и из другого аэропорта.

"Вылетели они с большими задержками. Сегодня, 2 июня, рейсы "Bravo" тоже задерживаются. Авиакомпания утверждает, что вывозит туристов за свой счет и ситуация еще не решилась", ― рассказала пресс-секретарь.

Ранее украинка рассказала о возмутительном инциденте с крупным туроператором.

Женщина, рассказывавшая историю о сложном многочасовом ожидании, считает виноватыми в сложившейся ситуации туристического оператора JoinUp и авиакомпанию BravoAirways, которые не предоставили актуальную информацию о вылете и отказались ответить на вопросы туристов.

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