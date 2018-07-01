"Хочу предостеречь людей": украинка рассказала о возмутительном инциденте с крупным туроператором

130 пассажиров и пилотная команда отказались лететь на запасном самолете

Украинцы, планировавшие улететь на отдых в Хургаду, Египет, 29 июня, прождали около суток в аэропорту своего рейса. Из-за халатности туроператора JoinUp около 130 человек остались в Украине, побоявшись полететь на запасном самолете, который не имеет действительной справки об исправности. Среди ожидавших около половина — дети, рассказывает пострадавшая Анна Каранова в социальной сети Facebook.

Женщина, рассказывавшая историю о сложном многочасовом ожидании, считает виноватыми в сложившейся ситуации туристического оператора JoinUp и авиакомпанию BravoAirways, которые не предоставили актуальную информацию о вылете и отказались ответить на вопросы туристов.

Как сообщает Анна Каранова, рейс первый раз был назначен на 02:00 из киевского аэропорта Жуляны. Позднее менеджер турагентства позвонил и сообщил о переносе перелета на 05:00 утра. Спустя какое-то время очередной перенос — на 18:55, кроме того сменился аэропорт с Жулян на Борисполь. Через некоторое время снова звонок: перенос на 06:00.

"В аэропорт приехали в 00:30 29.06. Смотрю расписание - рейса нет! Подхожу в справочную... Я уже не первая интересуюсь этим рейсом. Отвечают, что это не их рейс и они ничего о нем не знают. Так как авиакомпания была изменена с AirUp на BravoAirways. И самолеты этой компании вылетают только из Жулян", — сообщает пострадавшая туристка.

В разговоре с менеджером турагентства не было получено никакой информации о перелете. Горячая линия не работает. В авиакомпании никто не отвечает. Спустя час рейс BAY2027 появился в расписании на время вылета 11:30.

Фото: (facebook.com/anna.karanova.9)

"Досидели до 09:30... Регистрация не объявлена, в справочной не располагают информацией о данном рейсе, на горячую линию JoinUp дозвониться нельзя. Турагентство также не может никуда дозвониться.(…) В 11:00 наконец-то дозвонилась в JoinUp. Мне ответили, что... Мой самолет улетел из аэропорт Борисполь в 06:00... Спрашиваю - это шутка какая-то?.. Попросили подождать... Сказали, что они не располагают никакой информацией о вылете", — пишет возмущенная туристка.

На возмущенные вопросы менеджеры туроператора отвечать на стали и отключили трубку. Туроператор, который должен был быть в аэропорту в момент посадки туристов отсутствовал, в телефонном разговоре он сказал, что не располагает информацией.

"Люди в ожидании уже 9-11 часов!!! За это время нам не было предложено ни воды, ни еды... НИЧЕГО! Начали снова возвращаться и требовать, что бы покормили хотя бы детей! Через час требований обеспечили бутербродами и водой. Представитель JoinUp отказался выходить к людям и объясняться. Он вообще перестал отвечать на звонки! Так же, как и на горячей линии! Ладно. Провели регистрацию с вылетов в... 14.00!!! Шестой перенос времени вылета!!!" — говорится в публикации.

После регистрации вылет перенесли сначала на 15:00, после чего на 15:30.

"Время вылета меняется на 16.00. Люди звонят на телевидение, так как операторы не отвечают. Готовы бить стекла. Дети в слезах, уставшие и голодные. Подогнали SkyBus. (…) Пропустили нас в SkyBus. Везут... Куда-то далеко. (…) Привезли к неизвестном самолету (без единого опознавательного знака) на запасную полосу", — рассказывает Анна.

После посадки туристов на борт транспортного средства пилот авиакомпании BravoAirways около 30 минут "покружил" в небе и осуществил посадку по техническим причинам.

"Высадили из самолета всех. Люди отказались возвращаться в терминал и стали требовать замены самолета! Нас окружили тремя SkyBus, полицией и неизвестными в масках, с автоматами. (…) Вышел пилот и сказал, что он не полетит на этом самолете и людей в него не посадит!" – вспоминает обманутая туристка.

Для разбирательств был вызван представитель аэропорта, который пообещал, что самолет скоро отремонтируют, однако команда пилотов отказалась лететь. Уставшие туристы потребовали воду и горячее, хотя бы чтоб покормить детей. Также попросили номер телефона генерального директора BravoAirways, который даже не дослушал обращение возмущенных пассажиров.

"Сообщили, что самолет почти отремонтировали в 20:00 полетим на нем. Люди требуют другой самолет! Люди требуют техническое заключение об исправности самолета, на котором хотят везти. Через 2 часа передали заключение от генерального директора авиакомпании, что самолет исправен. В документе нет ни даты, когда самолет должен был вылететь, ни времени, ни номера борта, ни регистрационного номера документа, ни печати. В общем бумажка по-быстрому сляпанная. Вызвали полицию", — пишет Анна.

Сотрудники полиции предложили написать коллективное заявление-жалобу, но новый самолет так и не предоставили.

"3 человека из 200 согласились лететь на этом самолете. Вылет на 23.30. Не позже, так как если сутки закончатся, то люди вправе будут потребовать обратно свои деньги. Агенты ответили, что самолет почти впорядке и лететь можно. Почти в порядке? Ребята!!! Полсамолета детей! В общем, забрала я багаж. И отказалась от полета. На что пилот и пограничники ответили - правильно сделали. С нами ушло еще 130 человек. 70 все-таки решились лететь. Делайте выводы", — пишет в заключение клиентка горе-авиакомпании.

Скриншот поста аккаунта facebook.com/anna.karanova.9

Напомним, что В Тунисе на двое суток застряло почти 300 украинских туристов.

Видео: (video.rbc.ua)