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"Воду не предлагают": украинские туристы рассказали о злоключениях в Тунисе

STYLERLIFE        30.06.2018 - 15:32
Иллюстративное фото (pixabay)
Иллюстративное фото (pixabay)

Гостиниц на всех не хватило

В Тунисе на двое суток застряло почти 300 украинских туристов. О своих злоключениях они рассказали ТСН.

В международном аэропорту Монастир в Тунисе застряли украинские туристы. В течении двух суток они не могут улететь домой из-за того, что туроператор и авиакомпания не могут договориться между собой.

Одна из пострадавших, Валерия, сняла видео в аэропорту и рассказала об отношении к украинским туристам. Она сообщила, что места для всех в зале ожидания не хватает, а сам зал не оборудован кондиционером.

"Очень жарко в аэропорту, кондиционеры есть только на втором этаже. Воду не предлагают, кулеров с водичкой тоже нет, Wi-Fi не работает", - отметила украинка.

Она рассказала, что некоторых туристов разместили в гостиницах.

"Людей очень много, и это все туроператор Oasis - остальные находятся в отелях", - говорит Валерия.

К пострадавшим путешественникам прибыл консул и украинские дипломаты также включились в поиск мер для возвращения туристов на родину.

По состоянию на 13.00 в субботу, часть туристов все же смогла вылететь из Туниса. Об этом сообщил заместитель директора Департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Василий Кирилич в своем Twitter.

"Утром в Киев из Туниса вернулась часть украинских туристов. Принимаются меры по возврату остальных украинцев. Нужен системный регулятивный механизм предотвращения подобных ситуаций", - написал Кирилич в Twitter.

В Oasis Travel объяснили, что проблема возникла у авиакомпании, которая задолжала аэропортам Туниса деньги.

"Авиакомпания Bravo Airways имеет задолженность перед аэропортами Туниса и не имеет средств для оплаты посадки, обслуживания и взлета рейсов в аэропортах Тунисской республики и вероятно поэтому отказалась их выполнять 27/06/2018", - говорится в заявлении Oasis Travel.

Видео: ТСН

Кстати, мы недавно писали о скандале с другим туроператором, из-за которого туристы не могли вылететь на отдых.

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Теги: туристы, Аэропорт, туроператоры
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