"Воду не пропонують": українські туристи розповіли про поневіряння в Тунісі

Готелів на всіх не вистачило

В Тунісі на дві доби застрягло майже 300 українських туристів. Про свої поневіряння вони розповіли ТСН.

У міжнародному аеропорту Монастір в Тунісі застрягли українські туристи. Протягом двох діб вони не можуть вилетіти додому з-за того, що туроператор і авіакомпанія не можуть домовитися між собою.

Одна з постраждалих, Валерія, зняла відео в аеропорту і розповіла про ставлення до українських туристів. Вона повідомила, що місця для всіх в залі очікування не вистачає, а сам зал не обладнаний кондиціонером.

"Дуже жарко в аеропорту, кондиціонери є тільки на другому поверсі. Воду не пропонують, кулерів з водичкою теж немає, Wi-Fi не працює", - зазначила українка.

Вона розповіла, що деяких туристів розмістили у готелях.

"Людей дуже багато, і це все туроператор Oasis - інші знаходяться у готелях", - каже Валерія.

До потерпілих мандрівників прибув консул і українські дипломати також включилися в пошук заходів для повернення туристів на батьківщину.

За станом на 13.00 у суботу, частина туристів все ж змогла вилетіти з Тунісу. Про це повідомив заступник директора Департаменту консульської служби Міністерства закордонних справ України Василь Кирилич у своєму Twitter.

Зранку до Києва з Тунісу повернулася частина українських туристів. Вживаються заходи з повернення решти українців. Потрібний системний регулятивний механізм запобігання подібних ситуацій. — Vasyl Kyrylych (@VasylKyrylych) 30 червня 2018 р.

"Вранці до Києва з Тунісу повернулася частина українських туристів. Вживаються заходи щодо повернення решти українців. Потрібен системний регулятивний механізм запобігання подібних ситуацій", - написав Кирилич в Twitter.

В Oasis Travel пояснили, що проблема виникла у авіакомпанії, яка заборгувала аеропортів Тунісу гроші.

"Авіакомпанія Bravo Airways має заборгованість перед аеропортами Тунісу і не має коштів для оплати посадки, обслуговування і зльоту рейсів в аеропортах Туніської республіки і ймовірно тому відмовилася їх виконувати 27/06/2018", - йдеться в заяві Oasis Travel.

Відео: ТСН

До речі, ми нещодавно писали про скандал з іншим туроператором, з-за якого туристи не могли вилетіти на відпочинок.

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