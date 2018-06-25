Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.31
Курс доллара
Покупка 25.98
Продажа 26.31
Межбанк ASK 26.18
Межбанк BID 26.16
НБУ 2623.89
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.81
Курс евро
Покупка 30.11
Продажа 30.81
Межбанк ASK 30.49
Межбанк BID 30.47
НБУ 3056.31
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.28
Курс рубля
Покупка 3.86
Продажа 4.28
НБУ 4.15
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.31
Курс доллара
Покупка 25.98
Продажа 26.31
Межбанк ASK 26.18
Межбанк BID 26.16
НБУ 2623.89
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.81
Курс евро
Покупка 30.11
Продажа 30.81
Межбанк ASK 30.49
Межбанк BID 30.47
НБУ 3056.31
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.28
Курс рубля
Покупка 3.86
Продажа 4.28
НБУ 4.15
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

Скандал с туроператором: более 100 пассажиров застряли в киевском аэропорту

STYLERLIFE        25.06.2018 - 12:20
Фото: Аэропорт "Киев" (iev.aero)
Фото: Аэропорт "Киев" (iev.aero)

Все путевки туристы купили у одного туроператора

Более ста пассажиров, которые должны были улететь отдыхать в Черногорию, Египет и Турцию, застряли в киевском аэропорту "Киев". Об этом рассказывает "5 канал".

Как сообщили пострадавшие пассажиры, они вынуждены были находиться в аэропорту "Киев" более суток из-за того, что в указанное время рейса не было.

Все путевки были оформлены в одной туристической фирме, но на разные морские курорты в разных странах.

Как сообщил один из туристов, пассажиры провели ночь в гостинице и уже к 6 часам утра снова вернулись в аэропорт, в надежде вылететь на отдых.

"Мы должны были улететь вчера, в 5 часов утра – вылет был первый. Потом начали переносить. Потом перенесли в Борисполь, потом снова в Жуляны. Теперь вот сегодня ждем в Жулянах. На ночь вывезли, в час ночи, в гостиницу "Братислава". Все от одного оператора, от Join UP, и Турция, и Черногория, и Египет был – разные направления", - рассказал турист Олег, который собрался лететь отдыхать в Черногорию.

На данный момент людей пропустили в зону ожидания аэропорта, и они уже прошли паспортный контроль. По информации на сайте аэропорта "Киев", ближайший рейс в Черногорию должен отправиться в 12.40.

Видео: YouTube/"5 канал"

Кстати, недавно мы писали о том, как туроператор "забыл" семью отдыхающих в Турции.

Люди тонут молча

Туроператор "забыл" семью отдыхающих в Турции В аэропорту Киева новый скандал: вылеты самолетов блокируют
Теги: отдых, Аэропорт, туроператоры
"Долбаная штирлициада": Бабченко пожаловался на жизнь в "бункере" после покушения
Квартира за тысячу долларов: как в Украине живут города-призраки
"Алиби" возвращаются: сестры Завальские сделали неожиданное заявление
"На душе светло": Ани Лорак поделилась теплыми впечатлениями от Киева
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь