Скандал с туроператором: более 100 пассажиров застряли в киевском аэропорту

Все путевки туристы купили у одного туроператора

Более ста пассажиров, которые должны были улететь отдыхать в Черногорию, Египет и Турцию, застряли в киевском аэропорту "Киев". Об этом рассказывает "5 канал".

Как сообщили пострадавшие пассажиры, они вынуждены были находиться в аэропорту "Киев" более суток из-за того, что в указанное время рейса не было.

Все путевки были оформлены в одной туристической фирме, но на разные морские курорты в разных странах.

Как сообщил один из туристов, пассажиры провели ночь в гостинице и уже к 6 часам утра снова вернулись в аэропорт, в надежде вылететь на отдых.

"Мы должны были улететь вчера, в 5 часов утра – вылет был первый. Потом начали переносить. Потом перенесли в Борисполь, потом снова в Жуляны. Теперь вот сегодня ждем в Жулянах. На ночь вывезли, в час ночи, в гостиницу "Братислава". Все от одного оператора, от Join UP, и Турция, и Черногория, и Египет был – разные направления", - рассказал турист Олег, который собрался лететь отдыхать в Черногорию.

На данный момент людей пропустили в зону ожидания аэропорта, и они уже прошли паспортный контроль. По информации на сайте аэропорта "Киев", ближайший рейс в Черногорию должен отправиться в 12.40.

Видео: YouTube/"5 канал"

Кстати, недавно мы писали о том, как туроператор "забыл" семью отдыхающих в Турции.

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