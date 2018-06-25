Скандал з туроператором: більше 100 пасажирів застрягли в київському аеропорту

Всі путівки туристи купили в одного туроператора

Більше ста пасажирів, які повинні були відлетіти відпочивати в Чорногорію, Єгипет та Туреччину, застрягли в київському аеропорту "Київ". Про це розповідає "5 канал".

Як повідомили постраждалі пасажири, вони змушені були перебувати в аеропорту "Київ" більше доби з-за того, що в зазначений час рейсу не було.

Всі путівки були оформлені в одній туристичній фірмі, але на різні морські курорти в різних країнах.

Як повідомив один з туристів, пасажирів провели ніч в готелі і вже до 6 години ранку знову повернулися в аеропорт, в надії вилетіти на відпочинок.

"Ми повинні були відлетіти вчора, в 5 годині ранку – виліт був перший. Потім почали переносити. Потім перенесли в Бориспіль, потім знову в Жуляни. Тепер ось сьогодні чекаємо в Жулянах. На ніч вивезли, в годину ночі, в готель "Братислава". Всі від одного оператора, від Join UP, і Туреччина, і Чорногорія, Єгипет був – різні напрямки", - розповів турист Олег, який зібрався летіти відпочивати в Чорногорію.

На даний момент людей пропустили в зону очікування аеропорту, і вони вже пройшли паспортний контроль. За інформацією на сайті аеропорту "Київ", найближчий рейс до Чорногорії повинен відправитися в 12.40.

Відео: YouTube/"5 канал"

До речі, нещодавно ми писали про те, як туроператор "забув" сім'ю відпочиваючих у Туреччині.

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