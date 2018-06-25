Социальные страницы
Курси валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Скандал з туроператором: більше 100 пасажирів застрягли в київському аеропорту

STYLERLIFE        25.06.2018 - 12:20
Фото: Аеропорт "Київ" (iev.aero)
Фото: Аеропорт "Київ" (iev.aero)

Всі путівки туристи купили в одного туроператора

Більше ста пасажирів, які повинні були відлетіти відпочивати в Чорногорію, Єгипет та Туреччину, застрягли в київському аеропорту "Київ". Про це розповідає "5 канал".

Як повідомили постраждалі пасажири, вони змушені були перебувати в аеропорту "Київ" більше доби з-за того, що в зазначений час рейсу не було.

Всі путівки були оформлені в одній туристичній фірмі, але на різні морські курорти в різних країнах.

Як повідомив один з туристів, пасажирів провели ніч в готелі і вже до 6 години ранку знову повернулися в аеропорт, в надії вилетіти на відпочинок.

"Ми повинні були відлетіти вчора, в 5 годині ранку – виліт був перший. Потім почали переносити. Потім перенесли в Бориспіль, потім знову в Жуляни. Тепер ось сьогодні чекаємо в Жулянах. На ніч вивезли, в годину ночі, в готель "Братислава". Всі від одного оператора, від Join UP, і Туреччина, і Чорногорія, Єгипет був – різні напрямки", - розповів турист Олег, який зібрався летіти відпочивати в Чорногорію.

На даний момент людей пропустили в зону очікування аеропорту, і вони вже пройшли паспортний контроль. За інформацією на сайті аеропорту "Київ", найближчий рейс до Чорногорії повинен відправитися в 12.40.

Відео: YouTube/"5 канал"

До речі, нещодавно ми писали про те, як туроператор "забув" сім'ю відпочиваючих у Туреччині.

Люди тонуть мовчки

Туроператор "забув" сім'ю відпочиваючих у Туреччині В аеропорту Києва новий скандал: вильоти літаків блокують
Теги: відпочинок, Аеропорт, туроператоры
"Довбана штиліціада": Бабченко поскаржився на життя в "бункері" після замаху
Квартира за тисячу доларів: як в Україні живуть міста-примари
"Алібі" повертаються: сестри Завальські зробили несподівану заяву
"На душі світло": Ані Лорак поділилася теплими враженнями від Києва
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся