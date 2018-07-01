"Хочу застерегти людей": українка розповіла про обурливий інцидент з великим туроператором

130 пасажирів і пілотна команда відмовилися летіти на запасному літаку

Українці, які планували вилетіти на відпочинок до Хургади, Єгипет, 29 червня, прочекали близько доби в аеропорту свого рейсу. Через недбалість туроператора JoinUp близько 130 осіб залишилися в Україні, побоявшись полетіти на запасному літаку, який не має дійсної довідки про справність. Серед чекаючих близько половини — діти, розповідає постраждала Ганна Каранова в соціальній мережі Facebook.

Жінка, яка розповідала історію про складне багатогодинне очікування, вважає винними у ситуації туристичного оператора JoinUp і авіакомпанію BravoAirways, які не надали актуальну інформацію про виліт і відмовилися відповісти на питання туристів.

Як повідомляє Ганна Каранова, рейс перший раз був призначений на 02:00 з київського аеропорту Жуляни. Пізніше менеджер турагентства зателефонував і повідомив про перенесення перельоту на 05:00 ранку. Через якийсь час чергове перенесення — на 18:55, крім того змінився аеропорт з Жулян на Бориспіль. Через деякий час знову дзвінок: перенесення на 06:00.

"В аеропорт приїхали в 00:30 29.06. Дивлюся розклад - рейсу немає! Підходжу до довідкової... Я вже не перша цікавлюся цим рейсом. Відповідають, що це не їх рейс і вони нічого про нього не знають. Оскільки авіакомпанія була змінена з AirUp на BravoAirways. І літаки цієї компанії вилітають тільки з Жулян", — повідомляє постраждала туристка.

У розмові з менеджером турагентства не було отримано жодної інформації про перельот. Гаряча лінія не працює. В авіакомпанії ніхто не відповідає. Через годину рейс BAY2027 з'явився в розкладі на час вильоту 11:30.

Фото: (facebook.com/anna.karanova.9)

"Досиділи до 09:30... Реєстрація не оголошена, у довідковій не мають інформації про даний рейс, на гарячу лінію JoinUp додзвонитися не можна. Турагентство також не може нікуди додзвонитися.(...) В 11:00 нарешті додзвонилася в JoinUp. Мені відповіли, що... Мій літак вилетів з аеропорту Бориспіль в 06:00... Питаю - це жарт якийсь?.. Попросили почекати... Сказали, що вони не мають жодної інформації про виліт", — пише обурена туристка.

На обурені питання менеджери туроператора відповідати на сталі і відключили трубку. Туроператор, який повинен був бути в аеропорту в момент посадки туристів був відсутній, у телефонній розмові він сказав, що не володіє інформацією.

"Люди в очікуванні вже 9-11 годин!!! За цей час нам не було запропоновано ні води, ні їжі... НІЧОГО! Почали знову повертатися і вимагати, що б погодували хоча б дітей! Через годину вимог забезпечили бутербродами і водою. Представник JoinUp відмовився виходити до людей і пояснювати. Він взагалі перестав відповідати на дзвінки! Так само, як і на гарячій лінії! Гаразд. Провели реєстрацію з вильотів в... 14:00!!! Шосте перенесення часу вильоту!!!" — йдеться в публікації.

Після реєстрації виліт перенесли спочатку на 15:00, після чого на 15:30.

"Час вильоту змінюється на 16.00. Люди дзвонять на телебачення, бо оператори не відповідають. Готові бити скло. Діти в сльозах, втомлені і голодні. Підігнали SkyBus. (...) Пропустили нас в SkyBus. Везуть... Кудись далеко. (...) Привезли до невідомого літака (без єдиного розпізнавального знака) на запасну смугу", — розповідає Ганна.

Після посадки туристів на борт транспортного засобу пілот авіакомпанії BravoAirways близько 30 хвилин "покружляв" в небі і здійснив посадку з технічних причин.

"Висадили з літака всіх. Люди відмовилися повертатися в термінал і стали вимагати заміни літака! Нас оточили трьома SkyBus, поліцією і невідомими в масках, з автоматами. (...) Вийшов пілот і сказав, що він не полетить на цьому літаку і людей у нього не посадить!" – згадує обдурена туристка.

Для розглядів був викликаний представник аеропорту, який пообіцяв, що літак скоро відремонтують, однак команда пілотів відмовилася летіти. Втомлені туристи зажадали воду і гаряче, хоча б щоб погодувати дітей. Також попросили номер телефону генерального директора BravoAirways, який навіть не дослухав звернення обурених пасажирів.

"Повідомили, що літак майже відремонтували о 20:00 полетимо на ньому. Люди вимагають інший літак! Люди вимагають технічний висновок про справність літака, на якому хочуть везти. Через 2 години передали висновок від генерального директора авіакомпанії, що літак справний. У документі немає ні дати, коли літак повинен був вилетіти, ні часу, ні номера борту, ні реєстраційного номера документа, ні печатки. Загалом папірець по-швидкому сляпаний. Викликали поліцію", — пише Анна.

Співробітники поліції запропонували написати колективну заяву-скаргу, але новий літак так і не надали.

"3 людини з 200 погодилися летіти на літаку. Виліт на 23.30. Не пізніше, бо якщо доба закінчиться, то люди вправі будуть вимагати назад свої гроші. Агенти відповіли, що літак майже справний і можна летіти. Майже гаразд? Півлітака дітей! Загалом, забрала я багаж. І відмовилася від польоту. На що пілот і прикордонники відповіли - правильно зробили. З нами пішло ще 130 чоловік. 70 все-таки зважилися летіти. Робіть висновки", — пише на закінчення клієнтка горе-авіакомпанії.

Скріншот поста аккаунта (facebook.com/anna.karanova.9)

Відзначимо, що розповідь Ганни Каранової викликала величезний ажіотаж в соцсеті. Її посту поставили "лайк" понад 10 тисяч користувачів, а репост зробили 7,6 тисяч чоловік.

Обговорення ситуації розвернулося і в коментарях. Багато користувачів були шоковані таким відношенням до пасажирів.

"І у нас була схожа ситуація, в кінці травня летіли в Шарм з Одеси, так нас маринували 26 годин!!!!! І теж сказали, що літак з технічних причин не може вилетіти!!! Спасибі Ірині, яка завжди була зі мною на зв'язку! Теж Джоїн Ап, ось тільки авіакомпанія Yanair. Назад теж летіли з пригодами, замість Вінниці перенесли рейс на Київ не на 7 ранку обіцяних, а на 19.30", - поділилася користувач Світлана Бондаренко.

"Два тижні тому у нас була та ж історія "Ходіння по муках" Николаєв- Херсон-Одеса - це перенесення аеропортів і рейсів, летіли в Анталію, туроператор Джойн ап. У результаті в Одесі просиділи майже добу, але нас розмістили в готелі і погодували, і на борту літака теж погодували. Добу відпочинку нам відшкодували грошима по 650 грн. Але осад дуже неприємний залишився! Тепер літатимемо або самі, або з перевіреними туроператорами і авіакомпаніями", - розповіла свою історіїю Алла Солом'янюк.

"Жесть. Але боюся, що в схемі купа фірм-прокладок, в яких з майна - 2 стільці, ноутбук і найнята місяць тому секретарка з манікюром. Тому судитися буде ні з ким", - висловив свою думку Сергій Літвінов.

"Який жах, читала і аж мурашки по шкірі. Звичайно, судитися потрібно. Скоти такі", - відзначила Лариса Висторобець.

Скріншот коментарів до поста

Нагадаємо, що в Тунісі на дві доби застрягло майже 300 українських туристів.

Відео: (video.rbc.ua)