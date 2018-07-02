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Затримка рейсів у Києві: стала відома причина

STYLERLIFE        02.07.2018 - 13:44
Фото: Аеропорт "Київ" (iev.aero)
Фото: Аеропорт "Київ" (iev.aero)

З'явилися подробиці про долю пасажирів

Затримка рейсів аеропорту "Київ" ім. Сікорського за попередньо причини пов'язана з обов'язком туроператора перед перевізником. Про це заявила прес-секретар аеропорту Галина Богданенко, передає телеканал "Прямий".

"Інформація (про затримку рейсів. ― ред.) почала надходити на вихідних від авіакомпанії "Bravo", від туристів, які не могли вилетіти по курортним напрямам. Це в основному стосується чартерів, регулярних перевезень це майже не торкнулося. Люди дійсно провели довгий час в аеропорту і перевізник не надавав актуальної інформації", ― розповіла вона.

Відео: Стала відома причина затримки рейсів в аеропорту "Київ" (youtube.com/Телеканал Прямий)

За словами Богданенко, кілька рейсів все ж змогли вилетіти. Кілька перельотів здійснила авіакомпанія "Bravo" і інші перевізники і з іншого аеропорту.

"Вилетіли вони з великими затримками. Сьогодні, 2 червня, рейси "Bravo" теж затримуються. Авіакомпанія стверджує, що вивозить туристів за свій рахунок і ситуація ще не вирішилася", ― розповіла прес-секретар.

Раніше українка розповіла про обурливий інцидент з великим туроператором.

Жінка, розповідала історію про складному багатогодинному очікуванні, вважає винними у ситуації туристичного оператора JoinUp і авіакомпанію BravoAirways, які не надали актуальну інформацію про виліт і відмовилися відповісти на питання туристів.

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Теги: Аеропорт, рейс
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