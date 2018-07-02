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Ніч у польському аеропорту: в мережі розповіли про черговий інцидент зі скандальною авіакомпанією

STYLERLIFE        02.07.2018 - 17:02
Фото: pixabay.com/Skitterphoto
Фото: pixabay.com/Skitterphoto

Українцям довелося їхати додому на автобусі

Українці провели ніч в аеропорту польського міста Люблін через раптову відміну рейсу скандальної авіакомпанії Bravo Airways. Про це розповіла Катерина Гусаченко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

Інцидент стався у ніч на 2 липня.

"Bravo Airways скасували рейси з Любліна до Харкова. І нікому про це не сказали. У підсумку - ніч в аеропорту. Додзвонитися вже 1,5 години неможливо", - розповіла вона.

"Ніхто нічого не говорить, в аеропорту відморозилися, сказали зв'язуйтеся з авіакомпанією. Шукаємо варіанти як виїхати в Україну. Автобуси, поїзди, все тільки вранці", - повідомила Катерина.

"Дивовижно, але факт. Що через 12 годин вони відповіли на моє повідомлення в Facebook і запитали: Ви, напевно, хочете отримати компенсацію? Ми відправимо Вам форму. Було б непогано відповідати на дзвінки, коли люди в аеропорту", - розповіла пізніше українка.

У результаті пасажири вирушили додому на автобусі.

"На Busfor вночі купили квитки на найперший - Люблін-Київ. І ось ще пару годин і ми на місці", - зазначила Катерина.

Скріншот поста (facebook.com/katerina.gusachenko)

Скріншот коментарів (facebook.com/katerina.gusachenko)

Раніше повідомлялося, що затримка рейсів в аеропорту "Київ" їм. Сікорського пов'язана з обов'язком туроператора перед перевізником.

Інформація про затримку рейсів від авіакомпанії "Bravo" з'явилася на вихідних. Туристи не могли вилетіти з курортним напрямами. В основному це торкнулося чартерів, регулярні перевезення це майже не торкнулося.

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Теги: скандал, Аеропорт
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