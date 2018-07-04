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Эксперты рассказали, как вернуть деньги за испорченный турфирмами отдых

STYLERLIFE        04.07.2018 - 20:08
Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Юристы дали полезные советы

В сети в последнее время появляется огромное количество информации о проблемах украинских туристов с авиаперелетами. Эксперты рассказали, как можно вернуть свои деньги за испорченный отдых. Об этом передает УНИАН.

Юристы предупреждают, что для того, чтобы получить компенсацию, нужно хорошо постараться.

"Для того, чтобы получить компенсацию, нужно будет сначала доказать то, что вы действительно понесли убытки. Например, если рейс задержали, то компенсацию будет получить крайне сложно. Возместить можно разве что деньги за дополнительную бронь отеля или на трансфер от аэропорта до гостиницы и обратно", - рассказала юрист компании Bitlex Мария Степанюк.

Она рассказала, что можно рассчитывать на компенсацию за день отдыха, если вы прилетели позже (но только в случае, если на это согласен и отель, и туроператор).

По ее словам, зачастую, можно получить компенсацию лишь в 50 долларов - на предметы первой необходимости.

Также эксперт сообщила, что нужно делать, если рейс был отменен.

"А вот в ситуации, если рейс был отменен или пассажирам было отказано в перевозке, в зависимости от расстояния полета от 250 до 600 евро на человека. Для этого нужно отправить претензию к перевозчику или туроператору. Доказать кто виноват можно с помощью адвокатского запроса, или же направить такой запрос в Украэрорух, где фиксируется информация о том, почему рейс не вылетел из аэропорта. И уже тогда можно направлять виновнику претензию. Ее лучше отправлять заказным письмом, так как в будущем это будет доказательством для суда, если вам ничего не компенсируют. Обычно туроператоры стараются разрешить все споры в досудебном порядке", - объясняет она.

Мария добавила, что надеяться на возмещение морального ущерба надеяться не стоит.

"Уже есть несколько выигранных судов против туроператора Идриска-Тур, но поскольку она объявила себя банкротом, денег людям они так и не выплатили.Другими словами, отправляясь на отдых и приобретая пакетный тур (это действительно дешевле, чем планировать отдых самостоятельно), стоит все-таки не полагаться на везение и изучить не только историю работы туроператора и его партнеров – авиаперевозчиков, а и заранее подготовиться к возможным проблемам", - говорит президент Украинской ассоциации туристических агентств Антон Рудич.

По его словам, в нашей стране до сих пор "спасение утопающих – дело рук самих утопающих".

Ранее сообщалось, что украинские туристы провели 16 часов в аэропорту Анталии (фото).

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