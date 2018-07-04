Експерти розповіли, як повернути гроші за зіпсований турфірмами відпочинок

Юристи дали корисні поради

В мережі останнім часом з'являється величезна кількість інформації про проблеми українських туристів з авіаперельотами. Експерти розповіли, як можна повернути свої гроші за зіпсований відпочинок. Про це передає УНІАН.

Юристи попереджають, що для того, щоб отримати компенсацію, потрібно добре постаратися.

"Для того, щоб отримати компенсацію, потрібно спочатку довести, що ви дійсно понесли збитки. Наприклад, якщо рейс затримали, то компенсацію буде отримати вкрай складно. Відшкодувати можна хіба що гроші за додаткову бронь готелю або на трансфер від аеропорту до готелю і назад", - розповіла юрист компанії Bitlex Марія Степанюк.



Вона розповіла, що можна розраховувати на компенсацію за день відпочинку, якщо ви прилетіли пізніше (але тільки у випадку, якщо на це згоден і готель, і туроператор).

За її словами, найчастіше, можна отримати компенсацію лише в 50 доларів - на предмети першої необхідності.

Також експерт повідомила, що потрібно робити, якщо рейс був скасований.

"А от у ситуації, якщо рейс був відмінений або пасажирам відмовлено у перевезенні, залежно від відстані польоту від 250 до 600 євро на людину. Для цього потрібно надіслати претензію до перевізника або туроператору. Довести хто винен можна з допомогою адвокатського запиту, або ж направити такий запит в Украерорух, де фіксується інформація про те, чому рейс не вилетів з аеропорту. І вже тоді можна направляти претензію винуватцю. Її краще відправляти рекомендованим листом, так як в майбутньому це буде доказом для суду, якщо вам нічого не компенсують. Зазвичай туроператори намагаються вирішити всі суперечки в досудовому порядку", - пояснює вона.

Марія додала, що сподіватися на відшкодування моральної шкоди сподіватися не варто.

"Вже є кілька виграних судів проти туроператора Ідріска-Тур, але оскільки вона оголосила себе банкрутом, грошей людям вони так і не виплатили.Іншими словами, вирушаючи на відпочинок і купуючи пакетний тур (це дійсно дешевше, ніж планувати відпочинок самостійно), варто все-таки не покладатися на везіння і вивчити не тільки історію роботи туроператора і його партнерів – авіаперевізників, а і заздалегідь підготуватися до можливих проблем", - каже президент Української асоціації туристичних агентств Антон Рудич

За його словами, в нашій країні досі "порятунок потопаючих – справа рук самих потопаючих".



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