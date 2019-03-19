Экстремальная перевозка людей в Сумах: "копы" остановили маршрутчика "под кайфом"

Фото: РБК-Украина

Водитель маршрутки под наркотиками перевозил ни о чем не подозревающих пассажиров

В Сумах полицейские задержали водителя маршрутки, который в состоянии наркотического опьянения перевозил людей. Также у него нашли и изъяли подозрительное вещество и устройство для употребления запрещенных препаратов. Об этом информирует ТСН в своем сюжете.

"16 марта, около 13 часов 30 минут, к экипажу патрульных обратилась неравнодушная женщина, которая сообщила, что стала свидетелем того, как на конечной остановке маршрутных транспортных средств, на улице Ковпака, водитель в своей маршрутке употреблял предположительно наркотическое вещество", - говорится в сообщении.

35-летнего водителя остановили на улице Вячеслава Чорновола, в маршрутке на тот момент находились около 10 пассажиров. Во время общения патрульные обнаружили у него признаки наркотического опьянения, предложив пройти освидетельствование на состояние опьянения в медицинском учреждении.

Видео: (YouTube/ТСН)

В тот же момент маршрутчик на несколько секунд потерял сознание, однако, очнувшись, заверил, что в скорой не нуждается. Тогда полиция решила сделать поверхностную проверку и обнаружила бумажный сверток, в котором хранился каннабис и устройство для ее употребления. Следователи открыли уголовное производство.

Напомним, что эксперты назвали долю алкоголя, сигарет и наркотиков в расходах украинцев.

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