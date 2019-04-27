Эмилия Кларк гуляла по Нью-Йорку в образе одного из героев Игры престолов

Эмилия Кларк вышла на улицы Нью-Йорка в образе другого персонажа популярного сериала "Игра престолов" - Джона Сноу. Видео прогулки английская актриса опубликовала на своей странице в Instagram.

Прогулка Эмилии связана с благотворительной кампанией Omaze. Будет лотерея, победитель которой сможет в Лондоне посмотреть финальную серию "Игри престолов" с самой матерью драконов Дейнерис Таргариен, которую сыграла Эмилия Кларк. Кроме того, победитель лотереи сможет взять с собой еще троих друзей.

Эмилия Кларк в образе Джона Сноу (видео: instagram.com/emilia_clarke)

"О, да, я Кит Харингтон. Может быть, я надену этот наряд, когда приду на финальную серию "Игры престолов"! Может быть, я позволю тебе носить бороду! Вы и трое друзей могли бы пойти погулять со мной в Лондоне, сделать много забавных фотографий, задать мне все свои горячие вопросы по поводу сериала и насладится приватным просмотром последнего эпизода. Только не спрашивайте меня, кто займет Железный трон... Вы должны это выяснить сами", - написала Эмилия.

Стоит отметить, что все собранные средства пойдут на финансирование медицинских исследований.

Последний восьмой сезон культового сериала состоит из шести серий. При этом две серии уже показали. Последний эпизод выйдет на экраны 19 мая.

Напомним, что в киевском метро двое мужчин, переодетых в "белых ходоков", предлагали желающим примерить корону Семи Королевств Вестероса.

Ранее сообщалось о том, что Эмилия Кларк рассказала, что во время съемок сериала "Игра престолов" чуть не умерла.