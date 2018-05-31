Ему было 23 года: на Буковине попрощались с погибшим на Донбассе бойцом (фото)

Местные жители на коленях простились с героем

29 мая утром в Черновцах на коленях простились с погибшим бойцом 24-й бригады Виктором Ферлиевичем.

Фото: Прощание с погибшим (molbuk.ua)

Отдать последнюю дань уважения герою пришли активисты, военные, представители власти и духовенство, а также сотни неравнодушных жителей города.

Фото: Прощание с погибшим (molbuk.ua)

30 мая в селе Конятин Путильского района несколько сотен буковинцев пришли проститься с Виктором Ферлиевичем, передает пресс-служба Путильской РГА.

"С грустью провожали в последний путь молодого человека родные, односельчане, побратимы, волонтеры, военные. Дорога до кладбища была устлана живыми цветами, а люди с невыразимой скорбью на коленях провожали бойца до последнего его земного пристанища", - сказано в сообщении РГА.

Фото: Прощание с погибшим (putyla.bukoda.gov.ru)

После церковной службы, парня похоронили на местном кладбище под залпы военного салюта.

Фото: Прощание с погибшим (twitter.com/aphareus)

С 27 по 31 мая в Путильском районе Черновицкой области объявлены дни траура.

Фото: Прощание с погибшим (putyla.bukoda.gov.ua)

Ферлиевич Виктор был старшим солдатом, старшим водителем 1-го взвода 1-й роты 1-го механизированного батальона 24 ОМБр.

Фото: Виктор Ферлієвич (twitter.com/aphareus)

Родился 26 августа 1994 года в селе Конятин Путильского района Черновицкой области. В ВСУ с начала войны, больше года служил по контракту. Его жена – офицер-психолог в 24-ОМБр.

Виктор Ферлієвич погиб 26 мая в зоне боевых действий на Донбассе. В субботу, 26 мая, бронегрупа на БМП, патрулировавшая район между опорными пунктами, попала в засаду. После короткого огневого столкновения, ДРГ противника была уничтожена. Но боец погиб в результате подрыва на мине на Горловском направлении, в Донецкой области.

Ранее сообщалось, что 28 мая в городе Дубно Ровенской области попрощались с добровольцем Иваном Жуковым (позывной "Жук").

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