Йому було 23 роки: на Буковині попрощалися з загиблим на Донбасі бійцем (фото)

Місцеві жителі на колінах попрощалися з героєм

29 травня вранці у Чернівцях на колінах попрощалися зі загиблим бійцем 24-ї бригади Віктором Ферлієвичем.

Фото: Прощання з загиблим (molbuk.ua)

Віддати останню шану герою прийшли активісти, військові, представники влади та духовенство, а також сотні небайдужих жителів міста.

Фото: Прощання з загиблим (molbuk.ua)

30 травня у селі Конятині Путильського району кілька сотень буковинців прийшли попрощатися з Віктором Ферлієвичем, передає прес-служба Путильської РДА.

"Із сумом проводжали в останню путь молоду людину рідні, односельчани, побратими, волонтери, військові. Дорога до кладовища була встелена живими квітами, а люди із невимовною скорботою навколішки проводжали бійця до останнього його земного пристанища", - сказано в повідомленні РДА.

Фото: Прощання з загиблим (putyla.bukoda.gov.ua)

Після церковної відправи хлопця поховали на місцевому цвинтарі під залпи військового салюту.

Фото: Прощання з загиблим (twitter.com/aphareus)

З 27 по 31 травня в Путильському районі Чернівецької областів оголошено дні жалоби.

Фото: Прощання з загиблим (putyla.bukoda.gov.ua)

Ферлієвич Віктор був старшим солдатом, старшим водієм 1-го взводу 1-ї роти 1-го механізованого батальйону 24 ОМБр.

Фото: Віктор Ферлієвич (twitter.com/aphareus)

Народився 26 серпня 1994 року в селі Конятин Путильського району Чернівецької області. В ЗСУ – з початку війни, більше року служив за контрактом. Його дружина – офіцер-психолог в 24-ОМБр.

Віктор Ферлієвич загинув 26 травня в зоні бойових дій на Донбасі. У суботу, 26 травня, бронегрупа на БМП, яка патрулювала район між опорними пунктами, потрапила в засідку. Після короткого вогневого зіткнення, ДРГ противника була знищена. Але боєць загинув внаслідок підриву на міні на Горлівському напрямку, в Донецькій області.

Раніше повідомлялося, що 28 травня в місті Дубно Рівненської області попрощалися з добровольцем Іваном Жуковим (позивний "Жук").

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