Епифаний сделал важное заявление перед большим праздником

Карантин в Украине будут пересматривать уже 22 мая, и скорее всего продлят. В то же время в стране уже началось ослабление ограничительных мер согласно поэтапному плану правительства, которые проходят адаптивно, учитывая эпидемиологическую ситуацию с COVID-19. Предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний призвал власть снять установленные запреты для верующих.

Напомним, что украинцы встречали несколько важных христианских праздников в условиях карантина, включая Пасху. Церковь рекомендовала не посещать храмы и смотреть богослужения дистанционно.

Также из-за угрозы заражения коронавирусом граждане не смогли совершить традиционные посещения кладбищ в Поминальные дни. В ПЦУ тогда рекомендовали православным отдать дань памяти родным 6 июня - накануне Троицы.

Так, день Святой Троицы в Украине в 2020 году выпадает на 7 июня. Это один из основных христианских праздников, который был установлен в честь сошествия Святого Духа на апостолов и Деву Марию. Очевидно, что в условиях пандемии украинцам придется отмечать его также по-особенному.

На сайте ПЦУ проинформировали, что Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций направил Кабинету министров предложения по ослаблению карантина для священников и верующих.

Митрополит Епифаний направил письмо главе правительства Денису Шмыгалю по поводу адаптивного применения карантинных ограничений.

Предстоятель ПЦУ попросил премьера рассмотреть письмо с предложениями Всеукраинского совета церквей " в ближайшее время".

Епифаний рассказал о том, что предложения эти основаны на обобщенном опыте поэтапного выхода из карантина ряда европейских стран и "призваны обеспечить баланс между необходимостью защиты населения от распространения болезни и потребностями религиозных общин в исполнении своего непосредственного назначения".

В этом контексте интересно отметить, что спикер ПЦУ, архиепископ Черниговский и Нежинский Евстратий (Зоря) в тот день опубликовал в своем Facebook пост с размышлениями о "телеевхаристии" и озвучил мнение, что "трансляция изображения Евхаристии не является самой Евхаристией", как и "икона не может заменить Христа, которого изображает".

"...когда в условиях ограничений карантина Церковь просила верующих молиться дома, слушая/смотря трансляцию богослужения, но не принимала за возможное проведение "дистанционного освящения Святых Даров" - она держится указанного Вселенским Собором "царского пути", - написал заместитель председателя Управления по Управление внешних церковных связей УПЦ ПЦУ.

Зоря уточнил, что "царского пути" следует держаться в почитании икон - "уклоняясь как от обожения самых икон, как предмета, так и от отрицания их священного характера, ведь он возникает из-за связи образа с первообразом, иконы и лица, которое она изображает".

Ранее мы писали о том, что в Украине разные области начали выходить из карантина по-разному, с учетом ситуации с коронавирусом в регионах. Появилась инфографика, которая демонстрирует особенности снятия ограничений на местах.