"Еще совсем ребенок": на Донбассе боевики ранили девушку-морпеха (фото)

Морпех Алена (коллаж: РБК-Украина)

20-летняя девушка получила ранения во время вражеского обстрела

Морпех 503-го отдельного батальона морской пехоты Алена получила ранения во время обстрела пророссийскими боевиками позиций украинских бойцов в зоне проведения ООС. Об этом сообщил на своей Facebook-странице морской пехотинец Николай Ставицкий.

Видео: РБК-Украина

К счастью, по словам бойца, 20-летняя защитница Украины будет жить - операция по удалению осколков прошла успешно.

Морпех Алена (facebook.com/Альона Геннадіївна)

Морпех Алена (facebook.com/Альона Геннадіївна)

"Это Алена Геннадьевна. Девушка-морпех из нашего 503-го батальона морской пехоты. Получила вчера (14 августа - Ред.) на фронте во время вражеского обстрела осколки от "мышебратья", защищая мирное украинское небо. Ей 20 лет. Еще совсем ребенок. К счастью, она будет жить. Операция по удалению осколков была проведена успешно. Запомните ее лицо и поклонитесь до земли!" - написал Ставицкий и добавил, что "кремлевский Карфаген будет уничтожен".

Скриншот (facebook.com/Микола Ставицький)

Украинцы морально поддерживают Алену и желают ей скорейшего выздоровления.

"Такая красивая, молодая, энергичная... Живи, дитя! Здоровой и счастливой", - написала Виктория Заватская.

Скриншот (facebook.com/backandalive)

Морпех Алена (facebook.com/Микола Ставицький)

Напомним, что в сети рассказали историю о бойце 93-й бригады с позывным "Эверест". Мужественный защитник прошел Иловайск, Донецкий аэропорт и другие горячие точки Донбасса. Сейчас военный вернулся домой и проводит все свое свободное время с семьей.

Кстати, в сети появилось видео удара по позициям боевиков.