"Ще зовсім дитина": на Донбасі бойовики поранили дівчину-морпіха (фото)

Морпіх Альона (колаж: РБК-Україна)

20-річна дівчина отримала поранення під час ворожого обстрілу

Морпіх 503-го окремого батальйону морської піхоти Альона отримала поранення під час обстрілу проросійськими бойовиками позицій українських бійців в зоні проведення ООС. Про це повідомив на своїй Facebook-сторінці морський піхотинець Микола Ставицький.

Відео: РБК-Україна

На щастя, за словами бійця, 20-річна захисниця України буде жити - операція з видалення осколків пройшла успішно.

Морпіх Альона (facebook.com/Альона Геннадіївна)

Морпіх Альона (facebook.com/Альона Геннадіївна)

"Це Альона Геннадіївна. Дівчина-морпіх з нашого 503-го батальйону морської піхоти. Отримала вчора (14 серпня - Ред.) на фронті під час ворожого обстрілу осколки від "мишебратьєв", захищаючи мирне українське небо. Їй 20 років. Ще зовсім дитина. На щастя, вона буде жити. Операція з видалення осколків була проведена успішно. Запам'ятайте її обличчя і поклоніться до землі!" - написав він і додав, що "кремлівський Карфаген буде знищений".

Скріншот (facebook.com/Микола Ставицький)

Українці морально підтримують Альону і бажають їй якнайшвидшого одужання.

"Така красива, молода, енергійна... Живи, дитино! Здоровою та щасливою", - написала Вікторія Заватська.

Скріншот (facebook.com/backandalive)

Морпіх Альона (facebook.com/Микола Ставицький)

Нагадаємо, що в мережі розповіли історію про бійця 93-ї бригади з позивним "Еверест". Мужній захисник пройшов Іловайськ, Донецький аеропорт та інші гарячі точки Донбасу. Зараз військовий повернувся додому і проводить весь свій вільний час з сім'єю.

До речі, в мережі з'явилося відео удару по позиціях бойовиків.