"Эверест" дома: в сети рассказали о бойце, который воевал в самых горячих точках Донбасса (фото)

Фото: УНИАН

В сети появилось трогательное фото бойца с сыном на руках

В сети рассказали историю о бойце 93-й бригады с позывным "Эверест". Об этом говорится на странице "Вернись живым" в Facebook.

Мужественный защитник прошел Иловайск, Донецкий аэропорт и другие горячие точки Донбасса.

Сейчас военный вернулся домой и проводит все свое свободное время с семьей.

"Он держит на руках сына, и это – лучшее, что могло ждать отца, который еще вчера был на войне", - отметили в сообществе и опубликовали трогательное фото "Эвереста" со своим ребенком.

Фото: facebook.com/backandalive

Пользователи соцсетей были тронуты таким эмоциональным снимком и пожелали бойцу найти себя в мирной жизни.

"Спасибо "Эвереста" и всем защитникам! Все остальные тоже поскорее пусть возвращаются с победой живыми и здоровыми к своим семьям!", "Спасибо! А мы будем по возможности помогать ребятам", - пишут в сети.

Скриншот комментариев (facebook.com/backandalive)

В сообществе призвали украинцев не забывать помогать армии.

"В том, что большинство бойцов 93-й бригады вернулись из крайней ротации живыми, есть также и ваша заслуга. Это вы передавали средства фонду, а мы закупали на собранные суммы тепловизоры, тепловизионные прицелы, коптери, трубы разведчиков и другие крайне необходимые на передовой технические средства. Спасибо вам от имени бойцов 93-й бригады! И просим не останавливаться в помощи", - отметили в "Вернись живым".

Скриншот поста (facebook.com/backandalive)

Напомним, что украинский воин поразил сеть чрезвычайным исполнением патриотической песни.

Ранее в сети рассказали о бойце из Прикарпатья, который ранее строил храмы.

Также сообщалось как на передовой наши бойцы обороняются от врага его же оружием (фото).

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