Український воїн вразив мережу надзвичайним виконанням патріотичної пісні (відео)

Колаж РБК-Україна

Цю пісню вже більше століття співають українські воїни

Соцмережі сколихнуло вражаюче виконання українським десантником гімну Січових стрільців "Ой у лузі червона калина". Відео опублікували на сторінці спільноти "З Україною в серці" в Facebook.

В ролику військовий надзвичайно сильним і красивим голосом виконує пісню, яку вже понад століття співають в українському війську.

"Ой у лузі червона калина" в 1914 році стала гімном Українських січових стрільців. Згодом її співали і в підрозділах УПА. Цю пісні співали також і депутати Верховної Ради, коли 24 серпня 1991 року після проголошення незалежності заносили жовто-блакитний прапор в залу парламенту.

"Дуже красиве виконання! Низький уклін тобі, воїне! Пишаємося вами! Бережіть себе і Україну", - сказано в підпису до відео.

Скріншот поста (facebook.com/ukrainepublic)

Користувачі соцмереж були вражені таким чудовим виконанням нашим захисником патріотичної пісні.

"В шоу - бізнесі на сцені стільки бездарі, а такий голос відправили на війну. Поверніть людям таланти. Його місце на великій сцені, а люди навіть його імені не знають! Дякуємо тобі, козаче! Божого тобі благословення і благополучного повернення з перемогою! Молимось за вас всіх! Повертайтеся живими! А нашій владі ганьба!" - пишуть в мережі.

Скріншот коментарів (facebook.com/ukrainepublic)

"Молодець! Дуже сильний голос, я пишаюся нашими героями. Це дійсно золотий голос України. З такими героями перемога буде за нами. Наші хлопці не здаються тому, що вони - справжні козаки. Україна переможе! Нехай Бог збереже наших героїв. Повертайтесь живими. Слава Україні! Слава нашим героям! - додали користувачі.

Скріншот коментарів (facebook.com/ukrainepublic)

Раніше в мережі розповіли про бійця з Прикарпаття, який раніше будував храми.

Також повідомлялось як на передовій наші бійці обороняються від ворога його ж зброєю (фото).

Ще ми писали про військового медика з незвичним позивним "Відьма".

Наші відважні дівчата в рядах української армії