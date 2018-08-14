Украинский воин поразил сеть потрясающим исполнением патриотической песни (видео)

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Эту песню уже больше века поют украинские воины

Соцсети всколыхнуло впечатляющее исполнение украинским десантником гимна Сечевых стрельцов "Ой у лузі червона калина". Видео опубликовали на странице сообщества "С Украиной в сердце" в Facebook.

В ролике военный необычайно сильным и красивым голосом исполняет песню, которую уже больше века поют в украинском войске.

"Ой у лузі червона калина" в 1914 году стала гимном Украинских сечевых стрельцов. Впоследствии ее пели и в подразделениях УПА. Эту песни пели также и депутаты Верховной Рады, когда 24 августа 1991 года после провозглашения независимости заносили желто-голубой флаг в зал парламента.

"Очень красивое исполнение! Низкий поклон тебе, воин! Гордимся вами! Берегите себя и Украину", - сказано в подписи к видео.

Скриншот поста (facebook.com/ukrainepublic)

Пользователи соцсетей были поражены таким замечательным исполнением нашим защитником патриотической песни.

"В шоу - бизнесе на сцене столько бездари, а такой голос отправили на войну. Верните людям таланты. Его место на большой сцене, а люди даже его имени не знают! Спасибо тебе, ковбой! Божьего тебе благословения и благополучного возвращения с победой! Молимся за вас всех! Возвращайтесь живыми! А нашей власти позор!" - пишут в сети.

Скриншот комментариев (facebook.com/ukrainepublic)

"Молодец! Очень сильный голос, я горжусь нашими героями. Это действительно золотой голос Украины. С такими героями победа будет за нами. Наши ребята не сдаются потому, что они - настоящие казаки. Украина победит! Пусть Бог сохранит наших героев. Возвращайтесь живыми. Слава Украине! Слава нашим героям! - добавили пользователи.

Скриншот комментариев (facebook.com/ukrainepublic)

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