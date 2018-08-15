"Еверест" вдома: в мережі розповіли про бійця, який воював в найгарячіших точках Донбасу (фото)

Фото: УНІАН

В мережі з'явилося зворушливе фото бійця з сином на руках

В мережі розповіли історію про бійця 93-ї бригади з позивним "Еверест". Про це йдеться на сторінці "Повернись живим" в Facebook.

Мужній захисник пройшов Іловайськ, Донецький аеропорт та інші гарячі точки Донбасу.

Зараз військовий повернувся додому і проводить весь свій вільний час з родиною.

"Він тримає на руках сина, і це – найкраще, що могло чекати на батька, який ще вчора був на війні", - відзначили у спільноті і опублікували зворушливе фото "Евереста" зі своєю дитиною.

Фото: facebook.com/backandalive

Користувачі соцмереж були зворушені таким емоційним знімком та побажали бійцеві знайти себе в мирному житті.

"Дякуємо "Евересту" і всім захисникам! Всі інші теж якнайшвидше хай повертаються з перемогою живими і здоровими до своїх сімей!", "Дякуємо! А ми будемо по можливості допомагати хлопцям", - пишуть в мережі.

Скріншот коментарів (facebook.com/backandalive)

В спільноті закликали українців не забувати допомагати армії.

"В тому, що більшість бійців 93-ої бригади повернулися з крайньої ротації живими, є також і ваша заслуга. Це ви передавали кошти фонду, а ми закуповували на зібрані суми тепловізори, тепловізійні приціли, коптери, труби розвідників та інші вкрай необхідні на передовій технічні засоби. Дякуємо вам від імені бійців 93-ої бригади! Та просимо не зупинятися у допомозі", - відзначили в "Повернись живим".

Скріншот поста (facebook.com/backandalive)

Нагадаємо, що український воїн вразив мережу надзвичайним виконанням патріотичної пісні.

Раніше в мережі розповіли про бійця з Прикарпаття, який раніше будував храми.

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