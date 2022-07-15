"Эта тьма очень надолго": актер Анатолий Белый покинул Россию после удара по Виннице

Почему Белый принял такое решение

Еще в начале полномасштабного вторжения России в Украину Анатолий осудил действия Кремля, но многие его коллеги не поддержали действия артиста.

"Да, я уехал. Да, ушел из театра и вообще отовсюду. Руководствуясь понятием профессиональной чести, дослужил, доиграл, скрипя зубами и стиснув зубы, свой 20-й сезон в родном МХТ, чтобы не подставлять театр, и вырвал его из себя с кровью. Потому что больше не могу оставаться в стране, которая ведет подлую, неправедную, страшную, кровавую войну", - заявил актер.

Еще в начале войны Анатолий высказал свою позицию на "Дожде" и в своих соцсетях, но на него обрушилась война ненависти.

"Обрушилась такое количество зла и ненависти, что я понял - это бесполезно, действительно большинство зa. И я замолчал. Наверное, меня можно назвать пораженцем", - сказал он.

По его словам, Россия проиграла эту войну и он считает, что много россиян продолжают находиться во тьме, не видя очевидных вещей.

Сам актер родом из Винницкой области. Как известно, 14 июля рашисты нанесли ракетный удар по Виннице, после чего погибли 23 человека, из них трое детей.

"Я пессимист и думаю, что тьма, пришедшая на русскую землю, очень надолго. Сегодня с утра ракета упала в Виннице. Погибли взрослые, дети. Я родился в Винницкой области. С 24 февраля у меня внутри огромный камень, он давит и сердце мое болит каждый день. Нет войне", - отметил актер.

Анатолий Белый покинул Россию (фото: antikor.com)

Где играл Анатолий Белый

Анатолий Белый работал в МХТ имени Чехова с 2003 года. С того времени он сыграл большое количество ролей, в том числе в постановках "Мастер и Маргарита", "Белая гвардия", "Чайка" и других.

Зрителю он известен ролями в таких фильмах, как "Стальная бабочка", "Метро", Параграф 78".