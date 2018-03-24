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В Кремле открестились от вербовки Савченко российскими спецслужбами

STYLERLIFE        24.03.2018 - 13:19
Фото: Надежда Савченко (Крымский Андрей/УНИАН)
Фото: Надежда Савченко (Крымский Андрей/УНИАН)

Песков обвинил британцев в выдвижении такой версии

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал "полной чушью" версию о вербовке Надежды Савченко российскими спецслужбами во время ее пребывания в тюрьме на территории РФ. Об этом он заявил в интервью телеканалу "Мир 24", пишет ТАСС.

"Это, наверное, версия британцев, они любят озвучивать такие версии. Понятно, что это полная чушь. Савченко - это глубоко внутреннее дело Украины", - заявил Песков.

Он также поинтересовался, будет ли принято "какое-то заявление европейских лидеров с требованием к Киеву дать свободу Савченко".

Напомним, 22 марта Верховная Рада сняла с Савченко неприкосновенность и позволила привлечь ее к уголовной ответственности и аресту.

Савченко обвиняют в подготовке масштабного теракта против руководства страны с целью государственного переворота. Голосовать против Савченко убедило депутатов 30-минутное видео. На нем она вместе со своим сообщником Владимиром Рубаном в деталях планируют террористическую атаку с тысячами жертв в Киеве.

23 марта Савченко избрали меру пресечения в виде содержания под стражей в течение 59 дней без права внесения залога. 

Отметим, Надежде Савченко, которую подозревают в подготовке терактов и государственного переворота, предложили "политическое убежище" в "ЛНР".

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Теги: Надежда Савченко, Дмитрий Песков
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