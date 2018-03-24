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В Кремлі відхрестилися від вербування Савченко російськими спецслужбами

STYLERLIFE        24.03.2018 - 13:19
Фото: Надія Савченко (Кримський Андрій/УНІАН)
Фото: Надія Савченко (Кримський Андрій/УНІАН)

Пєсков звинуватив британців у висуванні такої версії

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков назвав "повною нісенітницею" версію про вербування Надії Савченко російськими спецслужбами під час її перебування у в'язниці на території РФ. Про це він заявив в інтерв'ю телеканалу "Мир 24", пише ТАСС.

"Це, напевно, версія британців, вони люблять озвучувати такі версії. Зрозуміло, що це повна нісенітниця. Савченко - це глибоко внутрішня справа України", - заявив Пєсков.

Він також поцікавився, чи буде прийнята "якась заява європейських лідерів з вимогою до Києва дати свободу Савченко".

Нагадаємо, 22 березня Верховна Рада зняла з Савченко недоторканність і дозволила притягнення до кримінальної відповідальності і арешт.

Савченко звинувачують в підготовці масштабного теракту проти керівництва країни з метою державного перевороту. Голосувати проти Савченко переконало депутатів 30-хвилинне відео. На ньому вона разом зі своїм спільником Володимиром Рубаном в деталях планують терористичну атаку з тисячами жертв в Києві.

23 березня Савченко обрали запобіжний захід у вигляді утримання під вартою протягом 59 днів без права внесення застави.

Відзначимо, Надії Савченко, яку підозрюють в підготовці терактів і державного перевороту, запропонували "політичний притулок" в "ЛНР".

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Теги: Надежда Савченко, Дмитрий Песков
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