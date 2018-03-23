Савченко предложили "политическое убежище" в "ЛНР"

"Савченко не координировала свои действия с боевиками"

Надежде Савченко, которую подозревают в подготовке терактов и государственного переворота, предложили "политическое убежище" в "ЛНР".

Об этом заявил представитель боевиков "ЛНР" Владислав Дейнего во время переговоров в Минске, сообщает издание "Московский комсомолец".

"Если над Савченко нависнет угроза потерять свободу, она может обратиться в "ЛНР" за политическим убежищем. Мы обещаем рассмотреть этот вопрос", - сказал он.

Савченко не координировала свои действия с боевиками, уверил Дейнего.

"Луганск не вербовал Савченко в свои диверсанты и не строил с ней никаких совместных планов с государственного переворота в Украине, чтобы потом заключить мирное соглашение с новой властью", - сказал представитель боевиков.

Напомним, что Надежда Савченко в зале Шевченковского районного суда в Киеве заявила, что с сегодняшнего дня, 23 марта, выходит на голодовку. Так, выступая в суде, Савченко заявила, что "ДНР" и "ЛНР" не являются террористическими организациями, а дело против нее является политически мотивированным.

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