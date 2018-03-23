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Савченко запропонували "політичний притулок" в "ЛНР"

STYLERLIFE        23.03.2018 - 20:03
Фото: Надія Савченко (РБК-Україна)
Фото: Надія Савченко (РБК-Україна)

"Савченко не координувала свої дії з бойовиками"

Надії Савченко, яку підозрюють у підготовці терактів і державного перевороту, запропонували "політичний притулок" в "ЛНР".

Про це заявив представник бойовиків "ЛНР" Владислав Дейнего під час переговорів у Мінську, повідомляє видання "Московський комсомолець".

"Якщо над Савченко нависне загроза втратити свободу, вона може звернутися в "ЛНР" за політичним притулком. Ми обіцяємо розглянути це питання", - сказав він.

Савченко не координувала свої дії з бойовиками, запевнив Дейнего.

"Луганськ не вербував Савченко в свої диверсанти і не мав з нею ніяких спільних планів державного перевороту в Україні, щоб потім укласти мирну угоду з новою владою", - сказав представник бойовиків.

Нагадаємо, що Надія Савченко в залі Шевченківського районного суду в Києві заявила, що з сьогоднішнього дня, 23 березня, виходить на голодування. Так, виступаючи в суді, Савченко заявила, що "ДНР" і "ЛНР" не є терористичними організаціями, а справа проти неї є політично вмотивованим.

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Теги: Надежда Савченко
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