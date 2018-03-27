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"Это касается всего общества": Чийгоз рассказал, что нужно делать украинцам, чтобы вернуть Крым

STYLERLIFE        27.03.2018 - 12:56
Фото: Ахтем Чийгоз (president.gov.ua)
Фото: Ахтем Чийгоз (president.gov.ua)

Также он сделал неоднозначное заявление о том, что "в Крыму не было Украины"

Заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз, которого ранее незаконно удерживали в заключении в РФ, рассказал, как ускорить возврат Крыма. Об этом передает "Обозреватель".

По его словам, не только руководство Украины, но и сами граждане нашей страны должны более активно давить на власти России в вопросе возвращения Крыма.

Чийгоз считает, что одним из аспектов по возвращению Крыма является привлечение не только власти и общественных организаций полуострова, но и граждан Украины.

"Когда украинский народ нуждался в такой поддержке в Крыму, мы выходили десятками тысяч. Когда я говорю, что мы знаем, на что Россия способна, то они тоже должны знать, на что мы способны вместе. Там не только крымские татары страдают. Там страдают и украинцы. Это касается всего общества. Такого рода действия, например, блокировать посольства в случае обострения ситуации в Крыму – это дело общественности", - отметил он.

Заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа также обратил внимание на последовательную и плодотворную работу властей в этом вопросе.

"Я вижу, как дипломатический корпус через себя переносит это. То, что президент стоит на этом, говорит о позиции главы государства. В этом случае роль граждан должна быть еще более активней. Давайте этому террористу покажем, что если мы говорим о политзаключенных, то это дело не только общественных организаций", - говорит Чийгоз.

"О сроках я даже соотечественникам говорю, что все хотят знать дату и до нее потерпеть. Нужно исходить из того, что каждый день нужно совершать действия, а эта дата может прийти также неожиданно, как она пришла в 2014 году", - добавил Ахтем.

Также он сделал неоднозначное заявление о том, что "в Крыму не было Украины, а украинцами в основном там считались крымские татары".

"Ведь, когда говорят, кто сдал Крым, то ищут персоналии, а я всегда говорю, что это гораздо глубже проблема. Не было Украины в Крыму. Основной мотив этот был. Украинцами в Крыму в основном считались крымские татары", - подытожил Чийгоз.

Напомним, что Ахтем Чийгоз встретился со школьником, который писал ему в тюрьму.

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Теги: крымские татары, Меджлис, Крым
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