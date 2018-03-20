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"Такие письма дух дают и веру": Ахтем Чийгоз встретился со школьником, который писал ему в тюрьму

STYLERLIFE        20.03.2018 - 11:46
Фото: Ахтем Чийгоз (president.gov.ua)
Фото: Ахтем Чийгоз (president.gov.ua)

Парень не был уверен, что его письма дойдут до адресата

Заместитель Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз встретился с десятиклассником львовской школы Богданом Фенечоком, который писал ему в тюрьму письма. Об этом сообщает ТСН.

"Такие письма дух дают и веру... Это самое главное", – признался Чийгоз.

В послании школьник приглашал заместителя Меджлиса крымскотатарского народа в гости и пытался его подбодрить. Хотя тогда парень не знал своего адресата и не был уверен, что спецслужбы пропустят письмо.

Видео: Ахтем Чийгоз встретился с десятиклассником (tsn.ua)

"Если мои ошибки на русском заставят вас лишний раз улыбнуться, я буду очень рад", – говорилось в письме.

Чийгоз и Фенечок договорились вместе посетить Крым после его освобождения.

Ранее Ахтем Чийгоз рассказал, как предатели в Крыму кусают локти.

На вопрос журналиста о поведении бывших украинцев, в частности судей, прокуроров после того, как они предали Украине, Ахтем подчеркнул, что бывших украинцев и крымских татар не бывает. По его словам, есть граждане Украины, которые с честью ведут себя, либо те, которые оказались подонками и предателями.

Бывший политзаключенный отметил, что предатели поддерживают тех или других в зависимости от улучшения своего комфорта.

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Теги: Меджлис
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