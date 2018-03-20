"Такі листи дух дають і віру": Ахтем Чийгоз зустрівся зі школярем, який писав йому у в'язницю

Хлопець не був певен, що його листи дійдуть до адресата

Заступник Меджлісу кримськотатарського народу Ахтем Чийгоз зустрівся з десятикласником львівської школи Богданом Фенечоком, який писав йому у в'язницю листи. Про це повідомляє ТСН.

"Такі листи дух і дають віру... Це найголовніше", – зізнався Чийгоз.

У посланні школяр запрошував заступника Меджлісу кримськотатарського народу в гості і намагався підбадьорити. Хоча тоді хлопець не знав свого адресата і не був упевнений, що спецслужби пропустять лист.

Відео: Ахтем Чийгоз зустрівся з десятикласником (tsn.ua)

"Якщо мої помилки російською змусять вас зайвий раз посміхнутися, я буду дуже радий", – говорилося в листі.

Чийгоз і Фенечок домовилися разом відвідати Крим після його звільнення.

Раніше Ахтем Чийгоз розповів, як зрадники в Криму кусають лікті.

На питання журналіста про поведінку колишніх українців, зокрема суддів, прокурорів після того, як вони зрадили Україні, Ахтем підкреслив, що колишніх українців і кримських татар не буває. За його словами, є громадяни України, які з честю ведуть себе, або ті, які виявилися виродками і зрадниками.

Колишній політв'язень зауважив, що зрадники підтримують тих або інших залежно від покращення свого комфорту.