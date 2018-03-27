Социальные страницы
Курси валют
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

"Це стосується всього суспільства": Чийгоз розповів, що потрібно робити українцям, щоб повернути Крим

STYLERLIFE        27.03.2018 - 12:56
Фото: Ахтем Чийгоз (president.gov.ua)
Фото: Ахтем Чийгоз (president.gov.ua)

Також він зробив неоднозначну заяву про те, що "в Криму не було України"

Заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтем Чийгоз, якого раніше незаконно утримували в ув'язненні в РФ, розповів, як прискорити повернення Криму. Про це передає "Обозреватель".

За його словами, не тільки керівництво України, але і самі громадяни нашої країни мають більш активно тиснути на владу Росії в питанні повернення Криму.

Чийгоз вважає, що одним з аспектів по поверненню Криму є залучення не тільки влади і громадських організацій півострова, але і громадян України.

"Коли український народ мав потребу в такій підтримці в Криму, ми виходили десятками тисяч. Коли я кажу, що ми знаємо, на що Росія здатна, то вони теж повинні знати, на що ми здатні разом. Там не тільки кримські татари страждають. Там страждають і українці. Це стосується всього суспільства. Такого роду дії, наприклад, блокувати посольства в разі загострення ситуації в Криму – це справа громадськості", - зазначив він.

Заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу також звернув увагу на послідовну і плідну роботу влади в цьому питанні.

"Я бачу, як дипломатичний корпус через себе переносить це. Те, що президент стоїть на цьому, говорить про позиції глави держави. У цьому випадку роль громадян повинна бути ще більш активніше. Давайте цього терористові покажемо, що якщо ми говоримо про політв'язнів, то це справа не тільки громадських організацій", - говорить Чийгоз.

"Про терміни я навіть співвітчизникам кажу, що всі хочуть знати дату і до неї потерпіти. Потрібно виходити з того, що кожен день потрібно вчиняти дії, а ця дата може прийти також несподівано, як вона прийшла в 2014 році", - додав Ахтем.

Також він зробив неоднозначну заяву про те, що "в Криму не було України, а українцями в основному там вважалися кримські татари".

"Адже, коли кажуть, хто здав Крим, то шукають персоналії, а я завжди кажу, що це набагато глибше проблема. Не було України в Криму. Основний мотив цей був. Українцями в Криму в основному вважалися кримські татари", - підсумував Чийгоз.

Нагадаємо, що Ахтем Чийгоз зустрівся зі школярем, який писав йому у в'язницю.

"Варварство в чистому вигляді": у Криму окупанти масово знищують дерева "Світ на це поки не йде": Рефат Чубаров розповів, як змусити РФ повернути Крим
Теги: крымские татары, Меджлис, Крым
Історик з РФ пояснив, чому українська мова перевершує російський
"Наші діти горіли, а ми просто спостерігали": родичі загиблих розповіли про пожежу в Кемерово
У Києві співробітник патрульної поліції оригінально покарав порушників ПДР (відео)
Пожежа в Кемерово: у Києві під посольство Росії принесли квіти та іграшки (фото)
On Top