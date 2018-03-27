"Це стосується всього суспільства": Чийгоз розповів, що потрібно робити українцям, щоб повернути Крим

Також він зробив неоднозначну заяву про те, що "в Криму не було України"

Заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтем Чийгоз, якого раніше незаконно утримували в ув'язненні в РФ, розповів, як прискорити повернення Криму. Про це передає "Обозреватель".

За його словами, не тільки керівництво України, але і самі громадяни нашої країни мають більш активно тиснути на владу Росії в питанні повернення Криму.

Чийгоз вважає, що одним з аспектів по поверненню Криму є залучення не тільки влади і громадських організацій півострова, але і громадян України.

"Коли український народ мав потребу в такій підтримці в Криму, ми виходили десятками тисяч. Коли я кажу, що ми знаємо, на що Росія здатна, то вони теж повинні знати, на що ми здатні разом. Там не тільки кримські татари страждають. Там страждають і українці. Це стосується всього суспільства. Такого роду дії, наприклад, блокувати посольства в разі загострення ситуації в Криму – це справа громадськості", - зазначив він.

Заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу також звернув увагу на послідовну і плідну роботу влади в цьому питанні.

"Я бачу, як дипломатичний корпус через себе переносить це. Те, що президент стоїть на цьому, говорить про позиції глави держави. У цьому випадку роль громадян повинна бути ще більш активніше. Давайте цього терористові покажемо, що якщо ми говоримо про політв'язнів, то це справа не тільки громадських організацій", - говорить Чийгоз.

"Про терміни я навіть співвітчизникам кажу, що всі хочуть знати дату і до неї потерпіти. Потрібно виходити з того, що кожен день потрібно вчиняти дії, а ця дата може прийти також несподівано, як вона прийшла в 2014 році", - додав Ахтем.

Також він зробив неоднозначну заяву про те, що "в Криму не було України, а українцями в основному там вважалися кримські татари".

"Адже, коли кажуть, хто здав Крим, то шукають персоналії, а я завжди кажу, що це набагато глибше проблема. Не було України в Криму. Основний мотив цей був. Українцями в Криму в основному вважалися кримські татари", - підсумував Чийгоз.

Нагадаємо, що Ахтем Чийгоз зустрівся зі школярем, який писав йому у в'язницю.