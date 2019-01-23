"Это все людей раздражает": властям РФ грозят масштабные протесты

Коллаж РБК-Украина

У россиян падает доверие к Путину

Лидер российского "Левого фронта" Сергей Удальцов, который был организатором протестного движения в России 2011-2013 годов, сообщил, что рейтинги руководства РФ во главе с президентом Владимиром Путиным падают. Об этом он рассказал в интервью российским СМИ.

По словам Удальцова, в России есть протестный потенциал, который может перерости в очень большую проблему для власти. Людей может всколыхнуть любая тема и тогда они выйдут на массовые протестные акции.

"Рейтинги президента, правительства и партии "Единая Россия" все последние месяцы показывают, что доверие к власти падает. Параллельно растет протестный потенциал", - заявил эксперт.

По его словам, отношение к власти начало портиться именно после введения в России пенсионной реформы. "Это все людей раздражает. Поэтому и тема территориальной целостности может общество всколыхнуть практически в любой момент", - отметил он.

Также Сергей Удальцов добавил, что власть в России может дождаться протестов "похлеще, чем во Франции". "Россия - непредсказуемая страна в этом плане. Масштабных митингов с тысячами участников еще нет, но нарастает чувство, что этот момент не за горами", - заявил он.

Напомним, что в сети высмеяли Путина за купание на Крещение. Соответствующий кадр опубликовал "журналист" из кремлевского пула Дмитрий Смирнов.

Мы писали, что рейтинг доверия населения Российской Федерации (РФ) к президенту Владимиру Путину в январе 2019 года снизился до 33,4%, что является самым низким показателем за 15 лет его президентства.

Также сообщалось, что в рейтинге доверия мировым лидерам по данным глобального опроса американского аналитического центра Pew Research Center, 27% респондентов считают, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп проводит правильную международную политику.