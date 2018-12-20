"Это мои люди, мой народ": Любомир Мельник об изменениях в Украине и нелюбви к русскому языку

Фото: Любомир Мельник (пресс-служба)

Знаменитый музыкант и самый быстрый в мире пианист приехал с большим туром в Украину

В четверг, 20 декабря, в Киеве состоится долгожданный концерт самого быстрого в мире пианиста Любомира Мельника. Музыкант посетил Украину в рамках своего большого мирового тура в честь 70-летия. Христина Соловий станет специальным гостей концерта. Совместно с певицей Мельник выпустил акустическую версию ее композиции "Fortepiano".

Любомир Мельник – знаменитый композитор и пианист украинского происхождения. Он получил признание и славу благодаря тому, что сам разработал уникальный "язык для фортепиано" и является ярким представителем стиля Continuous music. Этот стиль назван в честь принципа непрерывного потока звука.

Также Любомир Мельник – самый быстрый пианист мира: он может сыграть 19,5 нот в секунду каждой рукой. При этом обычно можно успеть сыграть максимум 13-14 нот.

Видео: Lubomyr Melnyk – Butterfly. Live in Copenhagen (Youtube-канал erasedtapes)

"Есть огромная разница между украинцами и россиянами"

Накануне концерта в Киеве Styler пообщался с Любомиром Мельником о его пребывании в Украине и его впечатлениях о том, как меняется страна за последние годы. Как оказалось, он имеет довольно резкую позицию: по словам Мельника, русский язык не дает Украине развиваться. А русского языка, по его мнению, в Украине стало больше.

"Несмотря на то, что я живу за рубежом, Украина всегда мне очень близка. Это для меня самая важная страна! Потому что это мои люди, это мой народ. Я прямо чувствую нашу историю, наших казаков и даже те события, которые были намного раньше, чем казаки появились. Поэтому я очень рад, что у меня тур по Украине и рад играть на сценах разных городов Украины, находиться близко к нашим людям", - замечает Любомир Мельник.

Фото: Любомир Мельник и Христина Соловий (пресс-служба)

При этом он был бы счастливее, если бы в Украине больше говорили на украинском, признается пианист.

"Я приезжаю и вижу, что много людей говорят на русском в Украине. Язык – это один из факторов, который формирует социум и самого человека как личность. Я считал и считаю, что есть сумасшедшая, просто огромная разница между украинцами и россиянами. Говоря на русском, украинцы сознательно или бессознательно приближают себя к русским. Поэтому в этот раз мое впечатление от Украины печальное", - говорит он.

"Чтобы люди поняли меня как личность, то они должны принять тот факт, что русский язык я не понимаю и не собираюсь на нем говорить. Живя за границей и наведываясь в Украину, я вижу это острое "языковое" отличие. Говоря на русском, украинцы становятся похожими на русских. Даже внешне становятся на них похожи! Хотя, если бы я здесь жил и говорил на двух языках, то так бы не говорил", - добавляет Любомир Мельник.

Фото: Любомир Мельник собирает в Украине полные залы (пресс-служба)

"Многие люди в Украине не знают, кто они – украинцы или русские"

"Даже диктатор Сталин говорил публично, что самый большой враг русских – это не украинцы, а украинский язык. Он уничтожил миллионы украинцев, потому что он хотел, чтобы наша нация исчезла. Уничтожал и язык также. Как результат репрессий, мы сейчас видим, что многие люди в Украине не знают, кто они – украинцы или русские", - говорит Любомир Мельник.

Styler напомнил музыканту, что есть много русскоязычных военных, которые защищают Украину на Донбассе, есть много людей, которые делают много для развития страны, при этом говоря на русском. На это Любомир Мельник ответил:

"Да! Абсолютно. Это правда. Но их душа значительно слабее, а они этого не понимают".

Однако добавил:

"Но, с другой стороны, они - замечательные украинцы. Я их обнимаю!".

"Язык может оказывать влияние даже на экономику"

С одной стороны, Любомир Мельник критикует украинцев за русскоязычность, а с другой – считает, что украинцы очень талантливы и часто себя недооценивают.

Фото: Любомир Мельник (пресс-служба)

"Все лучшее, что есть в мире – именно здесь, в Украине! Наши люди очень умные и талантливые. Но снова вспомню о языке. Он может повлиять даже на экономику! Потому что когда человек понимает, что имеет не чужой язык, а свой, то становится более уверен в себе, более смело берется за разные инициативы, развивает что-то. В том числе – и бизнес.

Люди будут понимать, что они – полноценная нация, и не будут просить помощи у мира, а иметь больше желания создавать что-то сами. А иначе мы так же будем сидеть в экономическом болоте, как сейчас сидим", - высказывает мнение композитор.

Фото: "Даже Сталин говорил публично, что самый большой враг русских – это украинский язык" – Любомир Мельник (пресс-служба)

При этом он считает, что ни Европа, ни США, Украине не помогают. На этот счет он выскажывается не менее радикально.

"Никто не помогает Украине так, как это они могли бы делать! За один день можно было перекрыть счета российских бизнесменов в европейских банках, но этого никто не делает. Те российские бизнесмены осознали бы, кто ими правит, могли бы убить Путина, отрезать ему голову, принести в Берлин и сказать: "Откройте заблокированные счета, мы от него избавились". Но им все равно. В Европе прекрасно знают, что Путин – плохой человек, но ничего с этим не делают", - говорит он.

"Везде за рубежом повторяю: "я - украинец!"

Именно украинская идентичность помогла Мельнику достичь высокого профессионального уровня, уверен сам композитор.

"Везде, где выступаю за границей, повторяю: "я – украинец!". Именно это мне сопутствует в работе, в творчестве. Мне удается делать на пианино то, что невозможно было сделать за всю историю музыки. И украинская идентичность мне в этом помогает. Чтобы сделать такое, надо иметь украинскую душу", - говорит музыкант.

Переехал бы Любомир Мельник в Украину жить? На этот вопрос музыкант однозначного ответа не дает.

Фото: "Мне удается делать на пианино то, что невозможно было сделать за всю историю музыки" – Любомир Мельник (пресс-служба)

"Сейчас пока нет. Но это может быть. Что должно произойти для этого? Я не знаю. Здесь играет роль вопрос языка. Как долго наш народ еще будет говорить на русском – я тоже не знаю. Даже во Львове – русский язык! Однозначно могу сказать: говорить здесь на русском языке мне неинтересно", - говорит он.

В то же время на вопрос, что мешает ему говорить в Украине на украинском языке, Любомир Мельник не ответил.

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Напомним, ранее Христина Соловий записала песню с известным музыкантом Любомиром Мельником.

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