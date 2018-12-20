"Це мої люди, мій народ": Любомир Мельник про зміни в Україні і нелюбов до російської мови

Фото: Любомир Мельник (прес-служба)

Знаменитий музикант і найшвидший піаніст у світі приїхав з великим туром в Україну

У четвер, 20 грудня, в Києві відбудеться довгоочікуваний концерт найшвидшого у світі піаніста Любомира Мельника. Музикант завітав до України в рамках свого великого світового туру на честь 70-річчя. Христина Соловій стане спеціальним гостей концерту. Спільно зі співачкою Мельник випустив акустичну версію її композиції "Fortepiano".

Любомир Мельник – знаменитий композитор та піаніст українського походження. Він отримав визнання і славу завдяки тому, що сам розробив унікальну "мову для фортепіано" і є яскравим представником стилю Continuous music. Цей стиль так названий на честь принципу безперервного потоку звуку.

Також Любомир Мельник – найшвидший піаніст світу: він може зіграти 19,5 нот за секунду кожною рукою. При цьому зазвичай можна встигнути зіграти максимум 13-14 нот.

Відео: Lubomyr Melnyk – Butterfly. Live in Copenhagen (Youtube-канал erasedtapes)

"Є величезна різниця між українцями і росіянами"

Напередодні концерту в Києві Styler поспілкувався з Любомиром Мельником про його перебування в Україні та його враження про те, як змінюється країна за останні роки. Як виявилося, він має доволі різку позицію: за словами Мельника, російська мова не дає Україні розвиватись. А російської мови, на його думку, в Україні побільшало.

"Не зважаючи на те, що я живу за кордоном, Україна завжди мені є дуже близькою. Це для мене найважливіша країна! Бо це мої люди, це мій народ. Я прямо відчуваю нашу історію, наших козаків і навіть ті події, які були набагато раніше за козаків. Тому я дуже радий мати тур по Україні і радий грати на сценах різних міст України, перебувати близько до наших людей", - зауважує Любомир Мельник.

Фото: Любомир Мельник і Христина Соловій (прес-служба)

При цьому він був би щасливішим, якби в Україні більше говорили українською, зізнається піаніст.

"Я приїжджаю і бачу, що багато людей говорять російською в Україні. Мова – це один із факторів, який формує соціум і саму людину як особистість. Я вважав і вважаю, що є шалена, просто величезна різниця між українцями та росіянами. Говорячи російською, українці свідомо чи несвідомо наближують себе до росіян. Тому цього разу моє враження від України сумне", - каже він.

"Щоб люди зрозуміли мене як особистість, то вони мусять прийняти той факт, що російську мову я не розумію і не збираюсь нею говорити. Живучи за кордоном і навідуючись в Україну, я бачу цю гостру "мовну" відмінність. Говорячи російською, українці стають схожими на росіян. Навіть зовні стають на них схожі! Хоча, якби я тут жив і говорив двома мовами, то так би не казав", - додає Любомир Мельник.

Фото: Любомир Мельник збирає в Україні повні зали (прес-служба)

"Багато людей в Україні не знають, хто вони – українці чи росіяни"

"Навіть диктатор Сталін говорив публічно, що найбільший ворог росіян – це не українці, а українська мова. Він знищив мільйони українців, бо він хотів, щоб наша нація зникла. Знищував і мову також. Як результат репресій, ми зараз бачимо, що багато людей в Україні не знають, хто вони – українці чи росіяни", - каже Любомир Мельник.

Styler нагадав музиканту, що є багато російськомовних військових, які захищають Україну на Донбасі, є багато людей, які роблять багато для розвитку України, при цьому говорячи російською. На це Любомир Мельник відповів:

"Так! Абсолютно. Це правда. Але їхня душа є слабшою, а вони цього не розуміють".

Проте додав:

"Але, з іншого боку, вони - чудові українці. Я їх обіймаю!".

"Мова може впливати навіть на економіку"

З одного боку, Любомир Мельник критикує українців за російськомовність, а з іншого – вважає, що українці дуже талановиті і часто себе недооцінюють.

Фото: Любомир Мельник (прес-служба)

"Все краще, що є у світі – саме тут, в Україні! Наші люди дуже розумні і талановиті. Але знову згадаю про мову. Вона може вплинути навіть на економіку! Бо коли людина розуміє, що має не чужу мову, а свою, то стає більш впевнена у собі, більш сміливо береться за різні ініціативи, розвиває щось. В тому числі – і бізнес.

Люди розумітимуть, що вони – повноцінна нація, і не проситимуть допомоги у світу, а матимуть більше бажання створювати щось самі. А інакше ми так само сидітимемо у економічному болоті, як зараз сидимо", - висловлює думку композитор.

Фото: "Навіть Сталін говорив публічно, що найбільший ворог росіян – це українська мова" – Любомир Мельник (прес-служба)

При цьому він вважає, що ні Європа, ні США, Україні не допомагають. Про це він висловлюється не менш радикально.

"Ніхто не допомагає Україні так, як це вони могли б робити! За один день можна було перекрити рахунки російських бізнесменів у європейських банках, але цього ніхто не робить. Ті бізнесмени російські усвыдомили б, хто ними править, могли б вбити Путіна, відрізати йому голову, принесли до Берліна і сказали б: "Відкрийте наші заблоковані рахунки, ми його позбавились". Але їм все одно. В Європі прекрасно знають, що Путін – погана людина, але нічого з цим не роблять", - каже він.

"Всюди за кордоном повторюю: "я - українець!"

Саме українська ідентичність допомогла Мельнику досягнути високого професійного рівня, впевнений сам композитор.

"Всюди, де виступаю за кордоном, повторюю: "я – українець!". Саме це мені сприяє у роботі, у творчості. Мені вдається робити на піаніно те, що неможливо було зробити за всю історію музики. І українська ідентичність мені в цьому допомагає. Щоб зробити таке, треба мати українську душу", - каже музикант.

Чи переїхав би Любомир Мельник в Україну жити? На це питання музикант однозначної відповіді не дає.

Фото: "Мені вдається робити на піаніно те, що неможливо було зробити за всю історію музики" – Любомир Мельник (прес-служба)

"Зараз поки ні. Але це може бути. Що має статися для цього? Я не знаю. Тут грає роль питання мови. Як довго наш народ ще буде говорити російською – я також не знаю. Навіть у Львові – російська мова! Однозначно можу сказати: говорити тут російською мовою мені нецікаво", - каже він.

В той же час на запитання, що заважає йому говорити в Україні українською мовою, Любомир Мельник не відповів.

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Нагадаємо, раніше Христина Соловій записала пісню з відомим музикантом Любомиром Мельником.

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