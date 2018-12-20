ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Група "Океан Ельзи" показала, як репетирує в храмі Святої Катерини у Вільнюсі

STYLERПерсона    20.12.2018 - 14:53
Група "Океан Ельзи" показала, як репетирує в храмі Святої Катерини у Вільнюсі
Колаж РБК-Україна

Група була запрошена до участі у благодійному концерті

20 грудня в Свято-Катерининському храмі Вільнюса (Литва) на запрошення Посольства Литви в Україні та особисто пана Посла Маріуса Януконіса відбудеться благодійний виступ Океану Ельзи у супроводі St. Christopher Chamber Orchestra. Про це Okean Elzy інформує на своїй сторінці в Facebook.

Під записом опубліковано відео з репетиції в храмі Святої Катерини. Зазначається, що такі музичні виступи у Вільнюсі в кінці року є традиційним проектом благодійного фонду Карітас-Литва і St. Christopher Chamber Orchestra, а кошти з виступу спрямовуються на допомогу українським дитячим будинкам.

Користувачі відзначили, що група шикарно виконала композицію, а також попрохали "Океан Ельзи" скоріше повертатися в Україну:

"Це капець. Мурашки по тілу і серце співає. Хочу на концерт! Вже пішки бігла б. Дуже чекаємо концертів вдома";

"Добре";

"Який звук!"

"Як же ми чекаємо подібного концерту в Києві!";

Група &quot;Океан Ельзи&quot; показала, як репетирує в храмі Святої Катерини у Вільнюсі

Скріншот коментарів: (facebook.com/okeanelzyofficial)

Нагадаємо, що "Океан Ельзи" презентував новий проект. цього разу український мультиінструменталіст представив колаборацію з відомим французьким музикантом Марко Камарасом.

Ми писали, що Вакарчук висловився про створення УППЦ. "Створення Української помісної автокефальної православної церкви, і вибір її Предстоятеля - знакові події не тільки для України церковної, але і для всіх нас", - написав соліст популярної групи.

"Виступали кілька годин": в окупованому Донецьку виконали пісні "Океану Ельзи" (відео) "Без вас не було б і нас": гурт "Океан Ельзи" святкує 24-річчя
Новини України Океан Эльзы
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся