Група "Океан Ельзи" показала, як репетирує в храмі Святої Катерини у Вільнюсі

Колаж РБК-Україна

Група була запрошена до участі у благодійному концерті

20 грудня в Свято-Катерининському храмі Вільнюса (Литва) на запрошення Посольства Литви в Україні та особисто пана Посла Маріуса Януконіса відбудеться благодійний виступ Океану Ельзи у супроводі St. Christopher Chamber Orchestra. Про це Okean Elzy інформує на своїй сторінці в Facebook.

Під записом опубліковано відео з репетиції в храмі Святої Катерини. Зазначається, що такі музичні виступи у Вільнюсі в кінці року є традиційним проектом благодійного фонду Карітас-Литва і St. Christopher Chamber Orchestra, а кошти з виступу спрямовуються на допомогу українським дитячим будинкам.

Користувачі відзначили, що група шикарно виконала композицію, а також попрохали "Океан Ельзи" скоріше повертатися в Україну:

"Це капець. Мурашки по тілу і серце співає. Хочу на концерт! Вже пішки бігла б. Дуже чекаємо концертів вдома";

"Добре";

"Який звук!"

"Як же ми чекаємо подібного концерту в Києві!";

Скріншот коментарів: (facebook.com/okeanelzyofficial)

Нагадаємо, що "Океан Ельзи" презентував новий проект. цього разу український мультиінструменталіст представив колаборацію з відомим французьким музикантом Марко Камарасом.

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