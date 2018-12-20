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Группа "Океан Ельзи" показала, как репетирует в храме Святой Екатерины в Вильнюсе

STYLERПерсона    20.12.2018 - 14:53
Группа "Океан Ельзи" показала, как репетирует в храме Святой Екатерины в Вильнюсе
Коллаж РБК-Украина

Группа была приглашена к участию в благотворительном концерте

20 декабря в Свято-Екатерининском храме Вильнюса (Литва) по приглашению Посольства Литвы в Украине и Посла Мариуса Януконис состоится благотворительное выступление Океана Эльзы в сопровождении St. Christopher Chamber Orchestra. Об этом Okean Elzy информирует на своей странице в Facebook.

Под записью опубликовано видео с репитиции в храме Святой Екатерины. Отмечается, что такие музыкальные выступления в Вильнюсе в конце года являются традиционным проектом благотворительного фонда Каритас-Литва и St. Christopher Chamber Orchestra, а средства с выступления направляются на помощь украинским детским домам.

Пользователи отметили, что группа шикарно исполнила композицию, а также попросили "Океан Ельзи" поскорее возвращаться в Украину:

"Это капец. Мурашки по телу и сердце поет. Хочу на концерт! Уже пешком бежала бы. Очень ждем концертов дома";

"Здорово";

"Какой звук!";

"Как же мы ждем подобного концерта в Киеве!";

Группа &quot;Океан Ельзи&quot; показала, как репетирует в храме Святой Екатерины в Вильнюсе

Скриншот комментариев: (facebook.com/okeanelzyofficial)

Напомним, что "Океан Ельзи" презентовал новый проект. В этот раз украинский мультиинструменталист представил коллаборацию с известным французским музыкантом Марко Камарасом.

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