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"Это ничего не отменяет": Сенцову посоветовали, что делать с Путиным

STYLERLIFE        20.06.2018 - 21:57
Фото: Олег Сенцов (facebook.com_Inforos.ru.jpg)
Фото: Олег Сенцов (facebook.com_Inforos.ru.jpg)

Ситуация с голоданием получила немалый резонанс

Украинскому режиссеру Олегу Сенцову, который незаконно удерживается в России, рассказали, что делать с просьбой к президенту РФ Владимиру Путину относительно помилования. Об этом сообщил российский адвокат Марк Фейгин, передает "Обозреватель".

"Прошение о помиловании не является признанием вины. Поэтому с этой точки зрения такой проблемы нет. Это вообще ничего не отменяет. Этим не перечеркивается вся предыдущая борьба", - сказал он.

Более того, Фейгин пояснил, почему считает ситуацию с просьбой о помиловании "не принципиальным вопросом".

"С моей личной точки зрения, в том положении, в котором находятся украинские политзаключенные, совершенно не принципиальный вопрос – писать или не писать такое прошение. Ничего из этого не следует. Это не отменяет ни пыток, ни произвола со стороны спецслужб, суда, следствия и так далее", - подчеркнул адвокат.

Также он уточнил, что срок голодовки Сенцова, если его не кормили, является "очень-очень большим" и порекомендовал все-таки написать прошение Путину.

Напомним, российский оппозиционный политик, экс-депутат Госдумы Илья Пономарев рассказал подробности о планах Путина относительно политзаключенного в РФ Олега Сенцова.

По его словам, Путин хотел освободить Сенцова, но внезапно передумал.

"По моей информации, некоторое время назад уже было принято решение об освобождении заключенных. Но по какой-то причине – я думаю, больше психологической – Путин заблокировал это решение. И, насколько я понимаю, именно в связи с Сенцовым. Видимо, Путин искренне считает Сенцова террористом", - сказал Пономарев.

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Теги: Сенцов, Владимир Путин, Россия
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