Социальные страницы
Курси валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

"Це нічого не скасовує": Сенцову порадили, що робити з Путіним

STYLERLIFE        20.06.2018 - 21:57
Фото: Олег Сенцов (facebook.com_Inforos.ru.jpg)
Фото: Олег Сенцов (facebook.com_Inforos.ru.jpg)

Ситуація з голодуванням отримала чималий резонанс

Українському режисеру Олегу Сенцову, який незаконно утримується в Росії, розповіли, що робити з проханням до президента РФ Володимира Путіна щодо помилування. Про це повідомив російський адвокат Марк Фейгін, передає "Обозреватель".

"Прохання про помилування не є визнанням провини. Тому з цієї точки зору такої проблеми немає. Це взагалі нічого не скасовує. Цим не перекреслюється вся попередня боротьба", - сказав він.

Більш того, Фейгін пояснив, чому вважає ситуацію з проханням про помилування "не принциповим питанням".

"З моєї особистої точки зору, в тому положенні, в якому знаходяться українські політв'язні, абсолютно не принципове питання – писати чи не писати таке прохання. Нічого з цього не слід. Це не скасовує ні катування, ні свавілля з боку спецслужб, суду, слідства і так далі", - підкреслив адвокат.

Також він уточнив, що термін голодування Сенцова, якщо його не годували, є "дуже великим" і порекомендував все-таки написати прохання Путіну.

Нагадаємо, російський опозиційний політик, екс-депутат Держдуми Ілля Пономарьов розповів подробиці про плани Путіна щодо політв'язня в РФ Олега Сенцова.

За його словами, Путін хотів звільнити Сенцова, але раптово передумав.

"За моєю інформацією, деякий час тому вже було прийнято рішення про звільнення ув'язнених. Але з якоїсь причини – я думаю, більше психологічної – Путін заблокував це рішення. І, наскільки я розумію, саме у зв'язку з Сенцовим. Мабуть, Путін щиро вважає Сенцова терористом", - сказав Пономарьов.

Олег Сенцов. Один у полі воїн (video.rbc.ua)

"Я згадую Василя Стуса": Іван Малкович виступив на підтримку Сенцова "Справжній чоловік": Володимир Зеленський закликав звільнити Олега Сенцова
Теги: Сенцов, Владимир Путин, Россия
"Нелюди!": травесті-діва Монро висловилася про супротивників Київпрайду
"Немає совісті ніякої": мережу нажахав вагон поїзда "Укрзалізниці" (фото)
Дівчина згоріла заживо: на трасі Київ-Харків сталася смертельна ДТП (фото)
У Києві пам'ятник біля МВС розфарбували в кольори ЛГБТ (фото)
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся