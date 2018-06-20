"Це нічого не скасовує": Сенцову порадили, що робити з Путіним

Ситуація з голодуванням отримала чималий резонанс

Українському режисеру Олегу Сенцову, який незаконно утримується в Росії, розповіли, що робити з проханням до президента РФ Володимира Путіна щодо помилування. Про це повідомив російський адвокат Марк Фейгін, передає "Обозреватель".

"Прохання про помилування не є визнанням провини. Тому з цієї точки зору такої проблеми немає. Це взагалі нічого не скасовує. Цим не перекреслюється вся попередня боротьба", - сказав він.

Більш того, Фейгін пояснив, чому вважає ситуацію з проханням про помилування "не принциповим питанням".

"З моєї особистої точки зору, в тому положенні, в якому знаходяться українські політв'язні, абсолютно не принципове питання – писати чи не писати таке прохання. Нічого з цього не слід. Це не скасовує ні катування, ні свавілля з боку спецслужб, суду, слідства і так далі", - підкреслив адвокат.

Також він уточнив, що термін голодування Сенцова, якщо його не годували, є "дуже великим" і порекомендував все-таки написати прохання Путіну.

Нагадаємо, російський опозиційний політик, екс-депутат Держдуми Ілля Пономарьов розповів подробиці про плани Путіна щодо політв'язня в РФ Олега Сенцова.

За його словами, Путін хотів звільнити Сенцова, але раптово передумав.

"За моєю інформацією, деякий час тому вже було прийнято рішення про звільнення ув'язнених. Але з якоїсь причини – я думаю, більше психологічної – Путін заблокував це рішення. І, наскільки я розумію, саме у зв'язку з Сенцовим. Мабуть, Путін щиро вважає Сенцова терористом", - сказав Пономарьов.

Олег Сенцов. Один у полі воїн (video.rbc.ua)