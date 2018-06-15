"Это перегиб": тернопольские депутаты призвали запретить продавать нижнее белье на религиозные праздники (видео)

В городском совете предложили ограничить торговлю нижним бельем

На сессии городского совета в Тернополе депутаты призвали запретить продавать нижнее белье на религиозные праздники. Соответствующее видео было опубликовано на странице TV-4 в Facebook.

"Не торговать нижним бельем на праздники. Такое депутатское обращение поступило сегодня от депутата Владимира Грынды во время очередной сессии Тернопольского городского совета", – сказано в описании ролика.

Так, Гриндя считает, что продавать нижнее белье во время больших христианских праздников не правильно.

"Иду я по улице 15 апреля, на Троицу. Восемь человек (торговых лотков) всего лишь открытые - трусы продают, лифчики. Второй продает рыбные снасти. Если бы это еще был хлеб, или что-то такое, действительно необходимое для проживания. Но, чтобы на Троицу и на светлый понедельник люди продавали трусы – это уже перегиб", - сказал Грында.

Видео: Депутат предложил ограничить продажу нижнего белья во время религиозных праздников (facebook.com/TV4.te)

"Поэтому у меня такое обращение, чтобы владельцев рынков предупредили, чтобы по большим праздникам таких товаров не продавали", - добавил он.

У депутата уточнили, правильно ли его поняли, что он хочет ограничить продажу нижнего белья во время религиозных праздников.

"Да, чтобы на Зеленые святки трусами не торговали", - ответил Грында.

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