"Це перегиб": тернопільські депутати закликали заборонити продавати спіднє на релігійні свята (відео)

У міській раді запропонували обмежити торгівлю нижньою білизною
На сесії міської ради у Тернополі депутати закликали заборонити продавати спіднє на релігійні свята. Відповідне відео було опубліковано на сторінці TV-4 у Facebook.
"Не торгувати спіднім на свята. Таке депутатське звернення надійшло сьогодні від депутата Володимира Гринді під час чергової сесії Тернопільської міської ради", – сказано в описі ролика.
Так, Гриндя вважає, що продавати спіднє під час великих християнських свят не правильно.
"Іду я по вулиці 15 квітня, на Трійцю. Вісім осіб (торгових лотків) лише відкриті - продають труси, ліфчики. Другий продає рибні снасті. Якщо б це ще був хліб, або щось таке, що дійсно необхідне для проживання. Але, щоб на Трійцю та на світлий понеділок люди продавали труси – це вже перегиб", - сказав Гринда.
Відео: Депутат запропонував обмежити продаж спіднього під час релігійних свят (facebook.com/TV4.te)
"Тому у мене таке звернення, щоб власників ринків попередили, щоб по великим святам таких товарів не продавали", - додав він.
У депутати уточнили, чи правильно його зрозуміли, що він хоче обмежити продаж спіднього під час релігійних свят.
"Так, щоб на Зелені святки трусами не торгували", - відповів Гринда.
Раніше повідомлялося, що на автовокзалі в Тернополі викрали двох дівчаток, поки батько випивав.
Коротко про головне за 14 червня