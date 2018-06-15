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"Це перегиб": тернопільські депутати закликали заборонити продавати спіднє на релігійні свята (відео)

STYLERLIFE        15.06.2018 - 20:57
Фото: wikimedia.org К. Артем.1
Фото: wikimedia.org К. Артем.1

У міській раді запропонували обмежити торгівлю нижньою білизною

На сесії міської ради у Тернополі депутати закликали заборонити продавати спіднє на релігійні свята. Відповідне відео було опубліковано на сторінці TV-4 у Facebook.

"Не торгувати спіднім на свята. Таке депутатське звернення надійшло сьогодні від депутата Володимира Гринді під час чергової сесії Тернопільської міської ради", – сказано в описі ролика.

Так, Гриндя вважає, що продавати спіднє під час великих християнських свят не правильно.

"Іду я по вулиці 15 квітня, на Трійцю. Вісім осіб (торгових лотків) лише відкриті - продають труси, ліфчики. Другий продає рибні снасті. Якщо б це ще був хліб, або щось таке, що дійсно необхідне для проживання. Але, щоб на Трійцю та на світлий понеділок люди продавали труси – це вже перегиб", - сказав Гринда.

Відео: Депутат запропонував обмежити продаж спіднього під час релігійних свят (facebook.com/TV4.te)

"Тому у мене таке звернення, щоб власників ринків попередили, щоб по великим святам таких товарів не продавали", - додав він.

У депутати уточнили, чи правильно його зрозуміли, що він хоче обмежити продаж спіднього під час релігійних свят.

"Так, щоб на Зелені святки трусами не торгували", - відповів Гринда.

Раніше повідомлялося, що на автовокзалі в Тернополі викрали двох дівчаток, поки батько випивав.

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Теги: Тернополь, свята, нижнее белье, депутат
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