"Це перегиб": тернопільські депутати закликали заборонити продавати спіднє на релігійні свята (відео)

У міській раді запропонували обмежити торгівлю нижньою білизною

На сесії міської ради у Тернополі депутати закликали заборонити продавати спіднє на релігійні свята. Відповідне відео було опубліковано на сторінці TV-4 у Facebook.

"Не торгувати спіднім на свята. Таке депутатське звернення надійшло сьогодні від депутата Володимира Гринді під час чергової сесії Тернопільської міської ради", – сказано в описі ролика.

Так, Гриндя вважає, що продавати спіднє під час великих християнських свят не правильно.

"Іду я по вулиці 15 квітня, на Трійцю. Вісім осіб (торгових лотків) лише відкриті - продають труси, ліфчики. Другий продає рибні снасті. Якщо б це ще був хліб, або щось таке, що дійсно необхідне для проживання. Але, щоб на Трійцю та на світлий понеділок люди продавали труси – це вже перегиб", - сказав Гринда.

Відео: Депутат запропонував обмежити продаж спіднього під час релігійних свят (facebook.com/TV4.te)

"Тому у мене таке звернення, щоб власників ринків попередили, щоб по великим святам таких товарів не продавали", - додав він.

У депутати уточнили, чи правильно його зрозуміли, що він хоче обмежити продаж спіднього під час релігійних свят.

"Так, щоб на Зелені святки трусами не торгували", - відповів Гринда.

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