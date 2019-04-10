Это мой последний раз, обещаю: родные рассказали о бойце, которого сразила пуля снайпера

Ярослав Чемный погиб на Донбассе (Коллаж РБК-Украина)

Сестра погибшего бойца рассказала о его тайной миссии на фронте

Родственники погибшего бойца Ярослава Чемного рассказали, каким он был и почему отправился на фронт. Об этом пишет издание "20 минут".

Ярослав Чемный погиб 7 апреля на Донбассе от вражеской пули. Ему был всего 31 год, и он мечтал о семье, о детях, о путешествиях и о новой жизни. Как рассказали родные бойца, он с детства заботился о тех, кто был слабее. Он был душой компании и настоящим патриотом Украины.

Ярослав Чемный родился в селе Коропец Монастырского района, но жил в Ивано-Франковске. Родная сестра Ярослава Елена Чемная рассказала, что не может смириться со страшным известием, так как они были очень близки. Елена всего на два года старше Ярослава, и они были дружны с раннего детства.

Ярослав Чемный (te.20minut.ua)

"Я научила его всему, что умела – он готовил лучше любой хозяйки. И смастерить мог что-угодно. Надо на стройку – он на стройку, кран починить – он уже тут, еще что-то – справлялся на все сто", - рассказала Елена.

Ярослав закончил юридический факультет и был большим юмористом. В школьные и студенческие годы он играл в КВН. По словам сестры, у него был и музыкальны талант – он прекрасно пел. Во время Революции Достоинства он был на майдане в Киеве, а после того, как начались военные действия на востоке Украины, отправился туда добровольцем.

"А потом начались боевые действия на Востоке. И брат вызвался служить. Пошел в Нацгвардию, потом подписал контракт. Был в АТО, теперь вот в ООС уже несколько раз. Мы его просили и уговаривали не идти на войну, а он нам говорил, что это его миссия и обязанность. Он должен быть там со всеми остальными. Когда уезжал в последний раз, то сказал мне: "Это последний раз, обещаю". 13 апреля у него заканчивался контракт, и он должен был приехать домой", - рассказал Елена Чемная.

Ярослав Чемный с сестрой (te.20minut.ua)

Она отметила, что война научила Ярослава мудрости и он всех близких учил, как нужно жить. И постоянно повторял, что они не ценят того, что имеют.

7 апреля, на Благовещенье, он позвонил родителям и сестре перед тем, как заступить в наряд. Говорил, что все хорошо, и что совсем скоро будет дома.

"Он не предчувствовал беду. Шутил, говорил, что живой и здоровый. Последние его слова: "Сестричка, я скоро буду дома, жди меня". Обещал, но не судилось. Я не могу поверить, что больше не услышу его", - рассказала Елена.

Ярослав Чемный с побратимами (te.20minut.ua)

Кроме того, теперь она смогла признаться, что ее брат был снайпером и враги на него охотились, они за ним следили.

"Ярослав только вышел на смену. В 21:40 его убил снайпер, выстрел в голову. Шансов на спасение не было. Мне посреди ночи позвонили ребята-побратимы, потом уже звонили из командования. Брат пять лет отслужил и положил свою жизнь ради того, чтобы Украина была независимой. Он сознательно поехал на восток, он был патриотом", - плачет сестра бойца.

Тело Ярослава Чемного уже забрали из морга Северодонецка и отвезли в село Коропец. 10 апреля состоится панихида, а 11 апреля его похоронят на местном кладбище.

Напомним, ранее мы писали о том, что под Авдеевкой погиб украинский боец.

А также рассказывали о том, что в сети показали фотографию погибшего на Донбассе сапера.