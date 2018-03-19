"Это уже не случайность": вице-премьер прокомментировал появление карт без Крыма на украинских телеканалах

По его словам, это чья-то целенаправленная работа

Вице-премьер-министр Украины Вячеслав Кириленко отреагировал на появление в эфире телеканалов карты без Крыма. Он уверен, что это не случайность, пишет "Слово і Діло".

"Если почти одновременно на двух украинских общенациональных телеканалах прямо накануне выборов Путина в России в прямом эфире появляются карты Украины без Крыма, это уже не случайность, а чья-то целенаправленная работа ", - заявил вице-премьер.

Кириленко отметил, что он не верит в то, что это были "технические ошибки".

"Должны быть фамилии", - отметил он.

Напомним, что украинский телеканал попал в скандал с картой без Крыма.

16 марта телеканал UA:Перший показал в прямом эфире карту Украины без оккупированного Россией Крыма.

Руководство канала на официальном сайте признало, что сделало ошибку и принесло свои извинения. Это объяснили технической ошибкой.

После этого аналогичная ситуация была с телеканалом СТБ, где во время шоу "Холостяк" показали карту без полуострова.