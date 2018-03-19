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"Це вже не випадковість": віце-прем'єр прокоментував появу карт без Криму на українських телеканалах

STYLERLIFE        19.03.2018 - 14:31
Фото: В'ячеслав Кириленко (nfront.org.ua)
Фото: В'ячеслав Кириленко (nfront.org.ua)

За його словами, це чиясь цілеспрямована робота

Віце-прем'єр-міністр України В'ячеслав Кириленко відреагував на появу в ефірі телеканалів карти без Криму. Він упевнений, що це не випадковість, пише "Слово і Діло".

"Якщо майже одночасно на двох українських загальнонаціональних телеканалах прямо напередодні виборів Путіна в Росії в прямому ефірі з'являються карти України без Криму, це вже не випадковість, а чиясь цілеспрямована робота ", - заявив віце-прем'єр.

Кириленко зазначив, що він не вірить у те, що це були "технічні помилки".

"Повинні бути прізвища", - зазначив він.

Нагадаємо, що український телеканал потрапив у скандал з картою без Криму.

16 березня телеканал UA:Перший показав у прямому ефірі карту України без окупованого Росією Криму.

Керівництво каналу на офіційному сайті визнало, що зробило помилку і принесло свої вибачення. Це пояснили технічною помилкою.

Після цього аналогічна ситуація була з телеканалом СТБ, де під час шоу "Холостяк" показали карту півострова.

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Теги: карта, Крым, телеканал
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